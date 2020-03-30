Про це повідомляють #Буквы.
Так, звільнення Ємця підтримав 271 народний депутат. Проти висловилися 27 парламентарів.
При цьому народні депутати не підтримали кандидатуру на заміну – Максима Степанова. За нього проголосували лише 217 депутатів.
- Раніше повідомлялося, що міністра охорони здоров’я Іллю Ємця можуть замінити на колишнього голову Одеської облдержадміністрації Максима Степанова.
- Таким чином, Ємець може встановити черговий рекорд нетривалості перебування на посаді.
- За час свого перебування міністр запам’ятається заявами, що всі літні люди помруть від коронавірусу.