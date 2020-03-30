Про це повідомляють #Буквы.

Так, звільнення Ємця підтримав 271 народний депутат. Проти висловилися 27 парламентарів.

При цьому народні депутати не підтримали кандидатуру на заміну – Максима Степанова. За нього проголосували лише 217 депутатів.