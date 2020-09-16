Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 3835 проголосували 312 народних депутатів.

Документ був ухвалений “з метою ліквідації дефіциту питного водопостачання населенню та забезпечення фінансування заходів щодо відновлення об’єктів водогосподарських систем Донецької області”.

Рада звертається до Кабміну з вимогою забезпечити фінансування у 2020 році за рахунок державного бюджету (в тому числі, коштів Державного фонду регіонального розвитку), а також сприяти залученню інвестицій для проєктів капітального ремонту та реконструкції об’єктів Другого Донецького водопроводу комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу” .

При підготовці проєкту закону про держбюджет на 2021 рік Уряд також має передбачити видатки на фінансування реалізації зазначених проєктів.

Згідно з пояснювальною запискою, “дефіцит питного водопостачання виник у зв’язку з аварійним станом споруд Другого Донецького водопроводу, споживачами води якого є міста Слов’янськ, Краматорськ (частково), Дружківка, Костянтинівка та інші населені пункти Слов’янського та Костянтинівського районів”.

Відзначається, що відсутність води під час епідемії коронавірусу COVID-19 і висока температура повітря можуть викликати різке підвищення рівня захворюваності серед громадян і в цілому погіршити санітарно-епідеміологічну ситуацію в регіоні.