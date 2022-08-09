За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, щодня на фронті гине 30-50 військових Збройних сил України. Він додав, що у порівнянні з початком червня, втрати ЗСУ зменшилися у 2,5-3 рази.

Про це він сказав у інтерв’ю BBC.

“Цифри десь зменшилися у 2,5-3 рази від тієї цифри [100-200 захисників у червні]. Я думаю, що десь 30-50 людей. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ”, — зазначив радник.

Подоляк додав, що втрати вдалося зменшити завдяки ефективній роботі реактивних систем залпового вогню.

Він розповів, що тоді був перехід на другий етап війни, починалася велика артилерійська позиційна війна, коли українські позиції “засипали” снарядами різних калібрів, і це збільшувало кількість наших втрат.

Проте сьогодні кількість втрат зменшується. По логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють РСЗВ ЗСУ. Також відбувається передислокація російської армії по всій лінії фронту: “Наші вже пристосувались до тактики російської армії й більш мобільно, більш ефективно обороняються”, — пояснив Подоляк.