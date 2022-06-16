Голова української переговорної групи з росіянами, народний депутат від партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що кожного дня на фронті з російським агресором гине до 500 захисників України. Хоча раніше президент Володимир Зеленський називав менші цифри.

Про це повідомляє видання Axios.

Протягом поїздки до Вашингтону, США Арахамія сказав, що втрати українських військових становлять у середньому від 200 до 500 осіб, не зазначаючи про кількість поранених.

Він додав, що всього Україні мобілізовано 1 млн осіб і є можливість збільшити чисельність армії ще на 2 млн, щоб продовжити боротьбу проти агресії Росії.

Проте 1 червня Зеленський 1 червня заявив, що щоденно гине від 60 до 100 українських військових, оскільки Росія активізувала наступ на Донбас.

Варто зауважити, що ні офіційна влада, ні Генеральний штаб ЗСУ з початку війни не озвучують втрати України у повномасштабній війні проти РФ. Цифри, всього двічі, озвучував президент Зеленський. 12 березня 2022 року він повідомив про 1300 загиблих українських військових. Вже через місяць, 16 квітня, Зеленський заявив, що у повномасштабній російсько-українській війні загинуло від 2500 до 3000 українських воїнів.