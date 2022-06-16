Про це повідомляє видання Axios.
Протягом поїздки до Вашингтону, США Арахамія сказав, що втрати українських військових становлять у середньому від 200 до 500 осіб, не зазначаючи про кількість поранених.
Він додав, що всього Україні мобілізовано 1 млн осіб і є можливість збільшити чисельність армії ще на 2 млн, щоб продовжити боротьбу проти агресії Росії.
Проте 1 червня Зеленський 1 червня заявив, що щоденно гине від 60 до 100 українських військових, оскільки Росія активізувала наступ на Донбас.
Варто зауважити, що ні офіційна влада, ні Генеральний штаб ЗСУ з початку війни не озвучують втрати України у повномасштабній війні проти РФ. Цифри, всього двічі, озвучував президент Зеленський. 12 березня 2022 року він повідомив про 1300 загиблих українських військових. Вже через місяць, 16 квітня, Зеленський заявив, що у повномасштабній російсько-українській війні загинуло від 2500 до 3000 українських воїнів.
- Раніше Арахамія у своєму листі, адресованому адвокатам російського олігарха Романа Абрамовича, розповів, що останній взяв участь у порятунку чотирьохсот тисяч українців.
- За словами його словами жодні переговори з представниками держави-окупанта не проходять без консультацій сторони України з ЗСУ.
- Раніше Давид Арахамія звинуватив провідні американські видання у розповсюдженні “відвертих фейків” щодо можливого вторгнення Росії в Україну. Він назвав публікації у CNN, Bloomberg та WSJ гіршими за пропаганду на російському ТБ.
- Він був переконаний, що Захід та США своїми заявами “сіють паніку” навколо можливого нового вторгнення Росії в Україну.
- Зокрема, Арахамія заявляв, що наразі Україна не готова до жінки на посаді міністра оборони.