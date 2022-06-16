Про це повідомляє видання Axios.

Протягом поїздки до Вашингтону, США Арахамія сказав, що втрати українських військових становлять у середньому від 200 до 500 осіб, не зазначаючи про кількість поранених.

Він додав, що всього Україні мобілізовано 1 млн осіб і є можливість збільшити чисельність армії ще на 2 млн, щоб продовжити боротьбу проти агресії Росії.

Проте 1 червня Зеленський 1 червня заявив, що щоденно гине від 60 до 100 українських військових, оскільки Росія активізувала наступ на Донбас.

Варто зауважити, що ні офіційна влада, ні Генеральний штаб ЗСУ з початку війни не озвучують втрати України у повномасштабній війні проти РФ. Цифри, всього двічі, озвучував президент Зеленський. 12 березня 2022 року він повідомив про 1300 загиблих українських військових. Вже через місяць, 16 квітня, Зеленський заявив, що у повномасштабній російсько-українській війні загинуло від 2500 до 3000 українських воїнів.