Сьогоднішній ранок розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.

Про це інформують #Букви.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив про масований ракетний обстріл з боку агресора, в результаті якого було пошкоджено один з об’єктів критичної інфраструктури, у кількох будинках повилітали вікна. Інформація про постраждалих не надходила.

У місті зараз відсутнє електропостачання, не працює електротранспорт, призупинене водопостачання, не працюють світлофори. Медичні заклади живляться від власних дизель-генераторів.

Мер Львова Андрій Садовий також констатував вибух на об’єкті критичної інфраструктури унаслідок ракетного попадання. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ, гарячої води в місті поки що немає. У місті запущені резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста. Частина міста лишилася без електроенергії, не працює третина світлофорів. Садовий сповістив, що після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники.

Вибухи також лунали в Івано-Франківську та Тернополі.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків повідомив про зупинення роботи громадського транспорту та закликав перевести учнів на онлайн-навчання:

“Ми весь транспорт зупинили і ви тепер розумієте чому. По Україні завдаються масові удари. Ворог випускає велику кількість ракет, працює протиповітряна оборона. Але потрібно розуміти, що кількість ракет надзвичайно велика. Прохання максимально відреагувати. Прохання для всіх підприємств, навчальних закладів та всіх закладів максимально обмежити офлайн режим. Тобто, максимально працювати в онлайн режимі протягом цієї доби. Тому ще раз закликаю всіх івано-франківців без паніки, спокійно, перебувайте в укриттях. Будьте максимально безпечними. Обстріли можуть тривати достатньо довгий час. Тому, реагуймо на повітряні тривоги”.

Очільник Тернопільської ОВА закликав містян уникати місць критичної та транспортної інфраструктури.