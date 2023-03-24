Ввечері 23 березня та вночі 24 березня російські окупанти атакували Україну ракетами, керованими авіабомбами та іранськими дронами-камікадзе.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, атаки росіян розпочались 23 березня близько 21:30, коли окупанти випустили на Одеську область дві ракети Х-59. Як відомо, вони були збиті силами ППО.

Вже згодом загарбники продовжили атаки з півночі.

“Близько 10 літаків Су-35 – це російський найновіший винищувач – атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами… Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби, можуть летіти далеко, і літаки не входять у зону поразки нашої протиповітряної оборони”, – сказав він.

За даними Ігната, на Сумщину було скеровано понад 10 керованих авіабомб.

“Там втрати уточнюються. Напевно, вони будуть оголошені військовими адміністраціями”, – додав він.

Також вночі росіяни здійснили запуск “Шахедів” по Україні, які атакували північні області та Дніпропетровщину. Зокрема до Кривого Рогу окупанти скерували 6 БПЛА, 5 з яких влучили у цілі. Обійшлось без жертв.