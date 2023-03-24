Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, атаки росіян розпочались 23 березня близько 21:30, коли окупанти випустили на Одеську область дві ракети Х-59. Як відомо, вони були збиті силами ППО.
Вже згодом загарбники продовжили атаки з півночі.
“Близько 10 літаків Су-35 – це російський найновіший винищувач – атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами… Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби, можуть летіти далеко, і літаки не входять у зону поразки нашої протиповітряної оборони”, – сказав він.
За даними Ігната, на Сумщину було скеровано понад 10 керованих авіабомб.
“Там втрати уточнюються. Напевно, вони будуть оголошені військовими адміністраціями”, – додав він.
Також вночі росіяни здійснили запуск “Шахедів” по Україні, які атакували північні області та Дніпропетровщину. Зокрема до Кривого Рогу окупанти скерували 6 БПЛА, 5 з яких влучили у цілі. Обійшлось без жертв.
- У ніч на 22 березня російські окупаційні війська знову атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено понад два десятки іранських БПЛА.
- У Повітряних силах ЗС України заявили, що проти адміністраторів та власників Telegram-каналів, що інформують про пересування та напрям ворожих ракет та БПЛА, будуть вживати заходів. Така діяльність шкодить українським захисникам та сприяє РФ.