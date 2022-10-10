Ранкові обстріли: 11 загиблих, серед них – начальник відділу департаменту Кіберполіції

Внаслідок обстрілу росіянами 10 жовтня загинуло 11 осіб, серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Наразі постраждалих від ворожих атак по Україні 87 осіб. Серед потерпілих також є працівники поліції.

Відомо про пошкодження близько 70 об’єктів, зокрема 29 об’єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа.

На місцях влучань працюють понад 80 слідчо-оперативних груп поліції. Для документування воєнних злочинів задіяні мобільні криміналістичні лабораторії. У кожному населеному пункті є поліцейські, які за потреби відразу прийдуть на поміч людям. А на автошляхах країни функціонують поліцейські пости, куди громадяни завжди можуть звернутися за допомогою.