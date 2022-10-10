Ранкові обстріли: 11 загиблих, серед них – начальник відділу департаменту Кіберполіції

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Наразі постраждалих від ворожих атак по Україні 87 осіб. Серед потерпілих також є працівники поліції.
Відомо про пошкодження близько 70 об’єктів, зокрема 29 об’єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа.
На місцях влучань працюють понад 80 слідчо-оперативних груп поліції. Для документування воєнних злочинів задіяні мобільні криміналістичні лабораторії. У кожному населеному пункті є поліцейські, які за потреби відразу прийдуть на поміч людям. А на автошляхах країни функціонують поліцейські пости, куди громадяни завжди можуть звернутися за допомогою.
“Наш ворог не визнає жодних правил. Тому прошу всіх громадян оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги”, – закликав Клименко.
- Станом на 11:00 країна-терорист РФ випустила 75 ракет по Україні, націлившись на об’єкти інфраструктури та мирних мешканців українських міст.
- Сьогоднішній ранок розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.
- У відповідь на масований обстріл міст України 10 жовтня відкрито збір коштів “на помсту” росіянам. Його ініціювали шоумен та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник “Лачен пише” Ігор Лаченков. Проте пізніше співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив про масштабні DDoS-атаки.