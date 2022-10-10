російсько-українська війна
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17:16 Ранкові обстріли: 11 загиблих, серед них – начальник відділу департаменту Кіберполіції
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Ранкові обстріли: 11 загиблих, серед них – начальник відділу департаменту Кіберполіції

Внаслідок обстрілу росіянами 10 жовтня загинуло 11 осіб, серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу.

Понеділок, 10 жовтня 2022, 17:16
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Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Наразі постраждалих від ворожих атак по Україні 87 осіб. Серед потерпілих також є працівники поліції.

Відомо про пошкодження близько 70 об’єктів, зокрема 29 об’єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа.

На місцях влучань працюють понад 80 слідчо-оперативних груп поліції. Для документування воєнних злочинів задіяні мобільні криміналістичні лабораторії. У кожному населеному пункті є поліцейські, які за потреби відразу прийдуть на поміч людям. А на автошляхах країни функціонують поліцейські пости, куди громадяни завжди можуть звернутися за допомогою.

“Наш ворог не визнає жодних правил. Тому прошу всіх громадян оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги”, – закликав Клименко.

Теги: масовані обстріли, обстріли цивільних, обстріли, російсько-українська війна

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