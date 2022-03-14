Ранковий обстріл у Києві: двоє загиблих, 16 людей поранено. Фото

Зранку Київ атакували в Оболонському та Подольскому районах. Внаслідок влучення снаряду по житлових кварталах загинули дві людини.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Перший снаряд влучив у дев’ятиповерховий будинок на Оболоні. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та ще десять отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.

Інша ракета впала на дорогу на Куренівці. Шестеро людей отримали поранення, ще одна людина загинула через травми не сумісні із життям. Двох потерпілих забрали лікарі швидкої медичної допомоги.

Окупанти знищили тролейбус в якому, на щастя, не було пасажирів. У транспортному засобі повилітали шибки, поруч пошкодило балкони будинків та комерційні приміщення на перших поверхах. Рятувальники та бригади “швидкої” працюють на місці.