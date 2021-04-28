Ексзаступник очільника голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний вважає, що президент Володимир Зеленський і очільник офісу глави держави Андрій Єрмак можуть сісти до в’язниці за викрадення колишнього київського судді Миколи Чауса.

Про це він написав в своєму Telegram-акаунті.

За словами Нескоромного, наразі Чауса утримують на території Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“В Україні даремно втратили інтерес до теми судді Чауса – там ситуація тільки загострюється. Чаус зі зламаною щелепою зараз утримується на території ГУР. Як всі вже, напевно, знають, вивезений він був з Молдови насильно силами ГУР за завданням Єрмака. Мета була – вибити з нього свідчення на Порошенко, Грановського і Бурбу. Щоб підвісити Порошенка на гачок і помститися Бурба за “вагнергейт”. А заодно відволікти всіх від фільму Bellingcat”, – зазначив він.

Нескоромний також додав, що викрадення екссудді підпадає під дію Кримінального кодексу, як Україна, так і Молдови.

“Але все з самого початку пішло не так. Молдова всіх зафіксувала. І це проблема, оскільки дії ГУР були незаконними і підпадають під дії КК відразу двох країн. Чаус фізично постраждав і поводиться непередбачувано, на співпрацю не йде. І це все відбувається під “кришею” Зе. Тобто рано чи пізно і Єрмак, і Зеленський можуть за це сісти. В результаті історія цілком може стати “справою Гонгадзе” сучасності. Тому що зараз у виконавців тільки один вихід – усунути Чауса фізично і десь закопати”, – наголосив колишній заступник голови СБУ.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.