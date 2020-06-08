Про це повідомляє агентство Reuters.

Заворушення почалися після того, як завершилася акція протесту проти расизму і поліцейського насильства, на яку зібралося близько 10 тисяч учасників.

В результаті зіткнень з демонстрантами поліція застосувала сльозогінний газ і використала водяну гармату. Демонстранти в свою чергу закидали правоохоронців камінням. В результаті були пошкоджені магазини і кілька автомобілів поліцейських.

На опублікованих відео видно, що мародери розбивали поліцейські автомашини, закидали поліцейських камінням і пляшками, а також били вітрини і громили магазини.

Повідомляється, що деякі демонстранти були затримані.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.  