Про це повідомляє агентство Reuters.

Заворушення почалися після того, як завершилася акція протесту проти расизму і поліцейського насильства, на яку зібралося близько 10 тисяч учасників.

В результаті зіткнень з демонстрантами поліція застосувала сльозогінний газ і використала водяну гармату. Демонстранти в свою чергу закидали правоохоронців камінням. В результаті були пошкоджені магазини і кілька автомобілів поліцейських.

На опублікованих відео видно, що мародери розбивали поліцейські автомашини, закидали поліцейських камінням і пляшками, а також били вітрини і громили магазини.

Looting and rioting on a grand scale has now started in #Brussels #Belgium after today’s #BlackLivesMatter protest. Looting and rioting in Brussels, Paris, Berlin, London and Stockholm. No looting in Warsaw, Prague & Budapest… Very mysterious isn’t it🤔 pic.twitter.com/k0k8lQKaJQ

— BasedPoland (@BasedPoland) June 7, 2020