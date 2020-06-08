У Брюсселі виникли заворушення після акції протесту Black lives matter проти расизму і поліцейського насильства, які почалися після смерті Джорджа Флойда в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Заворушення почалися після того, як завершилася акція протесту проти расизму і поліцейського насильства, на яку зібралося близько 10 тисяч учасників.

В результаті зіткнень з демонстрантами поліція застосувала сльозогінний газ і використала водяну гармату. Демонстранти в свою чергу закидали правоохоронців камінням. В результаті були пошкоджені магазини і кілька автомобілів поліцейських.

На опублікованих відео видно, що мародери розбивали поліцейські автомашини, закидали поліцейських камінням і пляшками, а також били вітрини і громили магазини.

#شاهدوا يحدث الأن في بلجيكا

خاصة العاصمة #بروسلي…

إحتجاجات ثم تحولت الى اعمال

شغب ونهب المتاجر ورمي الشرطه

بالزجاجات الحارقة من قبل السود#Bruxellespic.twitter.com/8OStA7zSbI — عبدالملك الغماري (@Alghamary45) June 7, 2020

Looting and rioting on a grand scale has now started in #Brussels #Belgium after today’s #BlackLivesMatter protest. Looting and rioting in Brussels, Paris, Berlin, London and Stockholm. No looting in Warsaw, Prague & Budapest… Very mysterious isn’t it🤔 pic.twitter.com/k0k8lQKaJQ — BasedPoland (@BasedPoland) June 7, 2020

Повідомляється, що деякі демонстранти були затримані.

Un policier m’a menacé car je filmais l’arrestation d’un manifestant #BLM. Filmer est un droit. Papiers d’identité et carte de presse confisqués quelques minutes, du genre “je sais sui tu es maintenant”. Intolérable @ajpjournalistes #Belgium #Police pic.twitter.com/mUPdcQ8Woi — Jeremy Audouard (@Jeremyaudouard) June 7, 2020

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.