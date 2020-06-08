Про це повідомляє агентство Reuters.
Заворушення почалися після того, як завершилася акція протесту проти расизму і поліцейського насильства, на яку зібралося близько 10 тисяч учасників.
В результаті зіткнень з демонстрантами поліція застосувала сльозогінний газ і використала водяну гармату. Демонстранти в свою чергу закидали правоохоронців камінням. В результаті були пошкоджені магазини і кілька автомобілів поліцейських.
На опублікованих відео видно, що мародери розбивали поліцейські автомашини, закидали поліцейських камінням і пляшками, а також били вітрини і громили магазини.
#شاهدوا يحدث الأن في بلجيكا
خاصة العاصمة #بروسلي…
إحتجاجات ثم تحولت الى اعمال
شغب ونهب المتاجر ورمي الشرطه
بالزجاجات الحارقة من قبل السود#Bruxellespic.twitter.com/8OStA7zSbI
— عبدالملك الغماري (@Alghamary45) June 7, 2020
Aujourd’hui les belges ont ziarrrr!!!! #BLMBrussels #blacklivesmatterbelgium #Gucci #BLMBelgium #Bruxelles #brussel pic.twitter.com/vDohSu2rt8
— A&F? (@lesvraiee) June 7, 2020
🔴 Belçika’dan şok görüntüler
🚨Brüksel’deki ırkçılık karşıtı gösteriler sonrası bir çok mağaza yağmalandı #Brüksel #Bruxelles #Brussels #Bruxelle #BlackLivesMatter #Belçika #Belgium #Belgique pic.twitter.com/YnYeQ43Lp1
— SON DAKİKA (@haber24saat) June 7, 2020
Looting and rioting on a grand scale has now started in #Brussels #Belgium after today’s #BlackLivesMatter protest. Looting and rioting in Brussels, Paris, Berlin, London and Stockholm. No looting in Warsaw, Prague & Budapest… Very mysterious isn’t it🤔 pic.twitter.com/k0k8lQKaJQ
— BasedPoland (@BasedPoland) June 7, 2020
Повідомляється, що деякі демонстранти були затримані.
Un policier m’a menacé car je filmais l’arrestation d’un manifestant #BLM. Filmer est un droit. Papiers d’identité et carte de presse confisqués quelques minutes, du genre “je sais sui tu es maintenant”. Intolérable @ajpjournalistes #Belgium #Police pic.twitter.com/mUPdcQ8Woi
— Jeremy Audouard (@Jeremyaudouard) June 7, 2020
Bunları Belçika’ya bir gram faydaları yok yiyip içip yatıyorlar.!#Bruxelles #Belgium https://t.co/TcfdIaZ1dE
— ✊TÜRKİYE✊ (@AliKemalErgin1) June 7, 2020
Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Станом на 4 червня під час протестів в США вже було затримано понад 10 тисяч чоловік.