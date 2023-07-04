Джерело: портал Prozorro

Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації в місті Києві закупили портативні радіостанції для укриттів.

Закупівлю провели без використання електронної системи.

Закупили 8 рацій по 29 740 грн за штуку, 8 рацій по 54 225 грн за штуку та 10 рацій по 50 680 грн за штуку. Загальна сума закупівлі становить 1 178 520 грн.

Військовий Олег Симороз розкритикував закупівлю.

“Щоб ви розуміли у мене на передку не було таких рацій… Убогі Boafeng, або в кращому випадку старенькі Motorola чи Hytera. Але наші чиновники звикли до красивого життя тому вирішили взяти Kenwood NX-5300E2 незрозуміло правда нахіба та під які такі потреби…”

Він також зазначив, що переміг “до речі ФОП, який був єдиним учасником”.