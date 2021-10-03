Про це очільник держави заявив під час брифінгу у Трускавці за підсумками зустрічі з фракцією “Слуга народу”.

Володимир Зеленський зауважив, що у партії “Слуга народу” є чимало запитань до спікера:

“Партія має мільйон питань. Вчора всі їх чув, мільйон питань до голови Верховної Ради… Я вчора чув ці мільйон питань до голови Верховної Ради як не до голови Верховної Ради, перш за все, а як до людини, яка делегована цією командою. Ми всі розуміємо, що сьогодні він не є членом цієї команди, він про це говорить достатньо відкрито”, – заявив президент.

Також Зеленський переконаний, що зараз Дмитром Разумковим керують його особисті політичні амбіції, а не командна робота:

“Ми розуміємо, що він хоче бути не просто суб’єктом і сторониться вже своїх однопартійців. Чому? Тому що партія “Слуга народу”, як будь-яка партія, яка попадає у Верховну Раду, спочатку має один рейтинг, потім цей рейтинг змінюється. Він бачить своє особисте політичне життя – це його вибір. Рабства немає, я завжди всім це повторюю. Але якщо ти вирішив іти своїм шляхом, це твій вибір, це нормально, але ти повинен бути.. що ти наодинці на цьому шляху”, – стверджує президент.

За словами Зеленського, Разумков гальмував санкції та прийняття законопроєктів, які підтримували “слуги”:

“Якщо ти не підтримуєш санкції проти Медведчука, … якщо ти це не робиш – ти робиш цей шлях. Так само, як і закон про олігархів. Мені здається, сама партія не може собі дозволити, як це такий закон не підписувати, не підтримувати, не голосувати”.

Президент стверджує, що спікер образив свою партію, виносячи деякі питання в офіційну площину без обговорення всередині партії. Зеленський назвав це найбільшою проблемою та вкотре наголосив, що Разумков не вважає партію “слуг” своєю.

Щобільше, президент під час брифінгу, згадуючи Дмитра Разумкова, ствердив, що він сам не вважає себе членом партії “Слуга народу”:

“… Дмитро Олександрович – це людина, яку висувала саме партія “Слуга народу”. І саме ми голосували його за те, щоб він був спікером і людина з цієї партії. Був. Був! Ну, так і є, він і сам говорить, що був”, – стверджує Зеленський.

Президент наголосив, що зараз Разумков уникає особистого спілкування та висловив свою гіпотезу, чому так: “Мені здається, що він щось говорить з екранів телебачення. Я не розумію, чому мені не можна подзвонити, щось сказати, бо у нас достатньо відкриті відносини. Були. Саме були”.

Президент анонсував проведення фракції для обговорення заміни Разумкову.

“Обов’язково буде фракція, яка буде проговорювати, хто може бути тим чи іншим кандидатом монобільшості на місце спікера. В такому форматі у нас завжди все відбувається. Якщо 70 голосів за ту чи іншу кандидатуру, за той чи інший закон, те чи інше рішення, ми домовлялися, що всі підтримуємо. Незважаючи, хто ти, депутат чи, до речі, вже спікер. Так само це стосувалося й урядовців. У нас є партійні домовленості”, – підсумував Зеленський.

(На відео з 2:50)