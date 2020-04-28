Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, чи підтримає він призначення Міхеїла Саакашвілі в уряд.

Про це він розказав в інтерв’ю агентству “РБК-Украина”.

За словами Разумкова, в команді “Слуги народу” достатньо людей, які можуть бути корисні Кабінету Міністрів.

“Я завжди говорив, що переймати досвід інших держав і залучати експертів у тих чи інших сферах – це дуже важливо. Але, все-таки, я думаю, що і в нашій команді достатня кількість колег, які могли б проводити реформи і бути корисними Кабінету міністрів. Станом на сьогодні, я не впевнений, що я буду повністю поділяти і підтримувати обговорювані кадрові призначення в уряд”, – сказав спікер Парламенту.

Він підкреслив, що в кадрових питаннях найбільш важливим аспектом залишається наявність голосів. Розстановка сил буде відома вже ближче до позачергового засідання Верховної Ради.

“У фракції більшості думки розділилися. Уже ближче до засідання, якщо це питання буде винесено, ми побачимо розстановку сил. Хтось палко підтримує таку ініціативу, хтось виступає проти, хтось більш емоційно і політично, хтось підходить прагматично до цього питання, грунтуючись на базових цінностях. У тому числі, з якими ми йшли на вибори. Наприклад, таких, як більше нових осіб і відповідальність за прийняття рішень”, – сказав Разумков

Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що питання про призначення Михеїла Саакашвілі поки немає на порядку парламенту, однак цей порядок ще не остаточно сформований.