Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” заявив голова фракції Давид Арахамія.

Арахамія зазначив, що наразі у “слуг” немає розуміння того, чи готові інші депутатські фракції та групи підтримати кандидатуру Саакашвілі. Це пов’язано, зокрема, із тим, що політик ще не зустрічався з їх представниками, а також головами комітетів парламенту.

Також він повідомив, що голосів “слуг” для призначення Саакашвілі на посаду не вистачить.

“Якщо брати тільки “Слугу народу”, тому що не можемо інші [фракції і групи], я зараз не розумію ситуацію… Усередині “Слуги народу” цього (достатньої кількості голосів — ред.) не буде. Теоретично, може бути, але у нас відвідуваність низька через карантин. тобто у нас завжди в залі є 225-230 депутатів, а фракція наша — 248″, — сказав Арахамія.

Голова фракції висловив думку, що це питання варто виносити на голосування тільки в тому випадку, якщо буде впевненість, що депутати підтримають його.

“Треба почекати, коли ми зможе мобілізувати більше людей в парламент з нашої фракції, або домовитися про підтримку інших фракцій, щоб одним таким поривом зробити це призначення”, — додав він.

Крім того, Арахамія поінформував, що на сьогоднішній день невідомо, коли відбудеться найближче позачергове засідання парламенту, де це питання може бути вирішене.

“Ще нічого не визначено. У першу чергу невідомо, буде це (позачергове засідання — ред.) в четвер або якийсь інший день. По-друге: порядок денний не визначений. Він може бути визначений 150-ма підписами народних депутатів, якщо це буде з ініціативи парламенту, або за ініціативою президента”, — підкреслив нардеп.

Він додав, що поки “ніяких сигналів” щодо того, хто буде ініціювати позачергове засідання, на якому розглянуть питання призначення Саакашвілі, немає.

На відео з 2:00:00

Раніше повідомлялося, що Міхеїл Сакаашвілі може стати віце-прем’єром з реформ в уряді Дениса Шмигаля. Сам Саакашвілі підтвердив пропозицію стати віце-прем’єром.

Також Саакашвілі заявив, що готовий працювати навіть помічником у будь-якого міністра або губернатора, який хоче врятувати Україну від кризи.

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У фракції “Опозиційна платформа – За життя” заявили, що не голосуватимуть за призначення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі віце-прем’єром з реформ.