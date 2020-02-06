Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков виступив сьогодні з трибуни ВР і прокоментував блокування президії лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко та іншими нардепами.

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Так, сьогодні ще до початку розгляду законопроєкту про ринок землі президію і трибуну Парламенту заблокували нардепи від “Батьківщини” і “Опозиційної платформи – За життя”.

При цьому лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко зайняла місце голови Верховної Ради в президії. Коли після перерви в залу засідань увійшов голова ВР Дмитро Разумков, вона не пропустила його на спікерське місце.

Після чергової сутички між нардепами біля президії Разумков звернувся до народних обранців.

“Демократія – це коли ви поважаєте права інших… Я розумію, що політика завжди була в українському суспільстві, є і буде. Так само, як і демократія. Однак демократія – це коли ваші права закінчуються там, де починаються права іншого. Я розумію, що сьогодні нас багато хто штовхає на те, щоб у Верховній Раді знову була бійка, кров. І щоб не тільки в ВР”, – зазначив він.

Разумков також наголосив, що домовленостей між фракціями слід дотримуватися.

“Коли ми домовляємося про те, що у нас буде засідання до 20:00, тому що ми витратили час на узгодження спільної позиції, то, напевно, це потрібно робити. Коли ми домовляємося, що ніхто не буде блокувати президію і дозволить керівництву Ради згідно з регламентом йти по вирішенню питань порядку денного, то потрібно робити саме так”, – заявив спікер ВР.

На тлі виступу Разумкова Тимошенко і її депутати, які стояли у президії, почали скандувати: “Референдум!” (Маючи на увазі проведення референдуму щодо земельної реформи). Тимошенко також викрикнула: “І не дуріть людей, що це парламентаризм”. На дану репліку одразу ж відреагував Разумков. “Не парламентаризм займати місце іншого, якщо воно не ваше сьогодні”, – наголосив він у відповідь.

“Слуги народу” зустріли таку реакцію спікера оплесками.

Під час виступу Разумков також запевнив, що рішення по земельному законопроєкту буде ухвалювати вся Верховна Рада, а не лише “більшість або меншість”.

“Я розумію, що хтось хоче політичного піару. Я розумію, я теж прийшов із цього ринку. Я розумію, що таке піар. Але я думаю, що піар не повинен бути вищим за державну позицію. У кожного вона своя. Хтось підтримує ринок землі, хтось проти. Але давайте поважати один одного, давайте поважати домовленості. До сьогоднішнього дня майже завжди ми знаходили спільну мову і виконували обіцянки, які були досягнуті. Сьогодні пішло не так”, – заявив він.