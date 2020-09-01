Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У залі засідань зареєструвалися 299 народних обранців.

“Четверту сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання оголошую відкритою”, – заявив Разумков.

Після цього пролунав Державний Гімн України.

У засіданні ВР беруть участь члени Кабінету Міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, керівники судової гілки влади, голови дипломатичних представництв, журналісти та інші.

Під час вступного слова Разумков назвав три ключові питання, які будуть стояти перед Радою на новій сесії: це друга хвиля коронавірусу, економічна криза і місцеві вибори.

“Шановні колеги… Ми зробили багато правильних речей, але ми робили і помилки. Але перед нами стоятимуть важливі питання і надалі. Три головні, які зараз можна визначити, – це друга хвиля коронавірусу. Всі ви бачите ту кількість хворих, яку ми щодня спостерігаємо в Україні, і не тільки в Україні… Друге питання – глобальна економічна криза. У нас з вами на цій сесії буде великий виклик – державний бюджет України на 2021 рік. Я дуже сподіваюся, що і ми, і Уряд своєчасно зробимо все від нас залежне, щоб бюджет був ухвалений… Третє питання, яке також буде серйозним викликом для Верховної Ради дев’ятого скликання, – це місцеві вибори“, – зазначив Разумков, виступаючи з трибуни ВР.

Він наголосив, що “вибори проходять, а повага людей буде залишатися, або не буде залишатися з нами”.

Після привітального слова спікера ВР почалися виступи представників фракцій.

Згідно з календарним планом, четверта сесія Парламенту триватиме до 22 січня 2021 року.

Планується, що 10 тижнів Рада працюватиме в режимі пленарних засідань. Ще 7 тижнів нардепи працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Для роботи з виборцями відведено чотири тижні. А на проведення “години запитань до Уряду” у Верховній Раді буде виділено 10 годин.