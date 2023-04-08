Напередодні у ЗМІ повідомили про витік секретних документів США щодо контрнаступу України. Фахівці Інституту вивчення війни зауважили, що у Росії до цієї новини поставились з тривогою та страхом.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Як відомо, напередодні The New York Times повідомив, що на різних платформах соціальних мереж поширюється низка секретних військових документів США п’ятитижневої давнини, які нібито містять оперативні звіти та оцінки можливостей української армії.

Своєю чергою аналітик Bellingcat Арік Толер зазначив, що документи поширювалися в Інтернеті ще 4 березня, і залишається незрозумілим, чому ці документи потрапили до основних західних ЗМІ більш ніж через місяць.

Крім того, у російських Telegram-каналах поширюються чітко підроблені версії документів, які зменшують зареєстровані втрати Росії та завищують кількість втрат українців.

“Незалежно від достовірності оприлюднених документів, на яких ISW не буде спекулювати, відповідь російських мілблогерів на новину свідчить про страх перед майбутнім українським контрнаступом, який проник в російський провоєнний інформаційний простір”, – зауважили фахівці.

Експерти додали, що низка російських мілблогерів негативно зреагували на секретні документи назвавши їх фальшивими та спробою дезінформувати російські війська.

Один мілблогер заявив, що витік документів міг бути частиною більшої української кампанії з введення в оману російських військ перед контрнаступом.

Інший російський мілблогер зазначив, що існує історичний прецедент, коли військові поширювали неправдиву інформацію про планування перед початком раптових наступів.

“Таким чином, новина The New York Times виявила значну точку невралгії в російському інформаційному просторі, а реакція на документи свідчить про те, що російські мілблогери, можливо, дедалі більше переглядають обґрунтованість своїх власних оцінок і спекуляцій щодо будь-яких потенційних українських контрнаступів і своєї здатності прогнозувати українські операції”, – резюмували фахівці.