Судові рішення, винесені в Грузії стосовно експрезидента цієї країни, колишнього губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі, дійсні і на території України.

Про це повідомляють #Букви.

Так, Саакашвілі є громадянином України, в зв’язку з чим не може бути екстрадований до Грузії (згідно зі статтею 589 Кримінального процесуального кодексу України).

Водночас наша країна підписала і ратифікувала низку міжнародних договорів, згідно з якими винесені в Грузії рішення повинні виконуватися і на українській території.

Так, Україна ратифікувала Європейську конвенцію про міжнародну дійсність кримінальних вироків, а також договір із Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах.

Європейську конвенцію ратифікувала в 2002 році і Грузія.

Як відомо, грузинські суди винесли кілька рішень щодо Саакашвілі. Так, Тбіліський міський суд визнав його винним у перевищенні службових повноважень на посаді президента. Саакашвілі заочно в 2018 році був засуджений до трьох років тюремного ув’язнення за перевищення повноважень у справі про вбивство в 2006 році банківського службовця Сандро Гіргвліані. Зокрема, він, будучи президентом, незаконно помилував чотирьох колишніх співробітників поліції, котрі розправилися з Гіргвліані. Засуджені поліцейські завдяки указу Саакашвілі про помилування провели в ув’язненні замість восьми лише два роки.

Гіргвліані був убитий в околицях Тбілісі в січні 2006 року, після сварки в одному з ресторанів міста з дружиною колишнього міністра внутрішніх справ Вано Мерабішвілі і колишнім начальником департаменту конституційної безпеки Датою Ахалая. За їхнім наказом четверо поліцейських відвезли чоловіка за місто, де забили до смерті.

У травні 2019 року Верховний суд Грузії не задовольнив касаційну скаргу адвоката Саакашвілі про скасування вироку Тбіліського суду.

Крім того, Саакашвілі заочно засуджений на шість років ув’язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі. У судах розглядалася і кримінальна справа проти Саакашвілі про розтрату державних коштів.

Грузинська прокуратура кілька разів домагалася екстрадиції експрезидента з України.

Як відомо, Саакашвілі отримав пропозицію стати віце-прем’єром України з реформ. Але це неможливо без порушення закону. Так, відповідно до закону України “Про Кабінет Міністрів”, членом КМУ не може стати людина, “яка має судимість, не погашену чи не зняту в установленому законом порядку”.

У законі не вказано, що особа повинна бути засуджена саме на території України. Відтак, Саакашвілі не може бути членом Кабміну, оскільки має судимість, яка не знята і не погашена у Грузії.