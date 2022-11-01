Про це повідомляє Reuters.
Промова 1 листопада у громадському центрі Південної Флориди відбулася лише за сім днів до проміжних виборів у США 8 листопада, які перевірять, чи збережуть колеги Байдена демократи більшість у Конгресі.
“Ви все життя сплачували соціальне страхування, ви це заробили, тепер ці хлопці хочуть це забрати, — зазначив він у своїй промові. — Та за кого вони себе мають?”.
Байден заявив, що має намір балотуватися у 2024 році, але офіційно не оголосив про свої плани. Вважається, що ДеСантіс, республіканець, який бореться за переобрання проти кандидата від Демократичної партії Чарлі Кріста, розглядає можливість балотуватися на президентських виборах у 2024 році разом із Трампом.
У вівторок Байден також планує відвідати заходи передвиборної кампанії Кріста та представника США Вела Демінгса, демократа, який претендує на місце в Сенаті, яке займає республіканець Марко Рубіо.
Стратеги-демократи стурбовані тим, що Флорида, яка протягом десятиліть була політичною ареною, де ведуться тісні суперечки, починає рішуче схилятися до республіканців. Вони сподіваються, що їм вдасться протистояти цим тенденціям, висвітливши проблему з передбачуваних ризиків програм соціального забезпечення та медичного забезпечення під керівництвом республіканців.
Флорида має одну з найбільших часток осіб похилого віку серед штатів США.
Раніше сенатор-республіканець від Флориди Рік Скотт запропонував вимагати від Конгресу періодично ухвалювати закони про оновлення програм соціального забезпечення.
- Представниця Республіканської партії Ненсі Мейс заявила, що законодавцям потрібно буде “знайти баланс” у допомозі Україні, оскільки президент США Джо Байден ставить під сумнів зобов’язання її партії допомагати в боротьбі з російським вторгненням.
- Лідер республіканської меншості в Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті попередив 18 жовтня, що республіканці не випишуть “чистий чек” для України, якщо вони повернуть більшість у Палаті представників на проміжних виборах, що показує зростаючий скептицизм його партії щодо фінансової підтримки Києва.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден стурбований перспективою щодо майбутньої допомоги США для України, якщо більшість у Конгресі отримають представники Республіканської партії.
- Голова Прогресивної групи Конгресу 25 жовтня відкликала спірний лист із підписами 30 членів групи, який закликає адміністрацію Джо Байдена продовжувати дипломатичні зусилля в Україні, після гніву демократів у Палаті представників через те, що конгресменка Праміла Джаяпал засліпила їх і виявила нові розбіжності в їхній партії за лічені дні до проміжних виборів у листопаді.