Президент США Джо Байден попередив виборців у Флориді, що республіканці можуть скасувати соціальне забезпечення та медичну допомогу, висвітлюючи проблему перед виборами, які визначатимуть, чи утримають демократи Конгрес.

Про це повідомляє Reuters.

Промова 1 листопада у громадському центрі Південної Флориди відбулася лише за сім днів до проміжних виборів у США 8 листопада, які перевірять, чи збережуть колеги Байдена демократи більшість у Конгресі.

“Ви все життя сплачували соціальне страхування, ви це заробили, тепер ці хлопці хочуть це забрати, — зазначив він у своїй промові. — Та за кого вони себе мають?”.

Байден заявив, що має намір балотуватися у 2024 році, але офіційно не оголосив про свої плани. Вважається, що ДеСантіс, республіканець, який бореться за переобрання проти кандидата від Демократичної партії Чарлі Кріста, розглядає можливість балотуватися на президентських виборах у 2024 році разом із Трампом.

У вівторок Байден також планує відвідати заходи передвиборної кампанії Кріста та представника США Вела Демінгса, демократа, який претендує на місце в Сенаті, яке займає республіканець Марко Рубіо.

Стратеги-демократи стурбовані тим, що Флорида, яка протягом десятиліть була політичною ареною, де ведуться тісні суперечки, починає рішуче схилятися до республіканців. Вони сподіваються, що їм вдасться протистояти цим тенденціям, висвітливши проблему з передбачуваних ризиків програм соціального забезпечення та медичного забезпечення під керівництвом республіканців.

Флорида має одну з найбільших часток осіб похилого віку серед штатів США.

Раніше сенатор-республіканець від Флориди Рік Скотт запропонував вимагати від Конгресу періодично ухвалювати закони про оновлення програм соціального забезпечення.