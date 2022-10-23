російсько-українська війна

24 жовтня

01:02 Російський міністр Шойгу вдруге за три дні спілкувався телефоном з міністром оборони США
00:51 «Брудний» ядерний шантаж є приводом для жорстких превентивних кроків – Резніков
00:18 Правий політик Анже Логар лідирує на президентських перегонах у Словенії

23 жовтня

22:48 У німецькому музеї Барберіні екоактивісти облили картину Моне картопляним пюре
22:26 Тисячі угорців протестують проти уряду прем’єр-міністра Орбана
21:53 Депутати бундестагу ФРН вдруге за місяць відвідали Тайвань
21:32 У світі створюється «тіньовий флот» російських нафтових танкерів для обходу санкцій – Bloomberg
20:59 «Треба буде знайти баланс»: представниця Республіканської партії про допомогу Україні
20:04 У Франції закликали РФ «покласти край агресивній війні» проти України
19:11 Український морпіх знищив російський гелікоптер із кулемета
18:40 В Європі почастішали випадки підривів банкоматів
18:02 На Хмельниччині відновили енергопостачання
17:34 Прийшовши до влади в Італії Джорджія Мелоні обіцяє прозахідний курс – WSJ
16:59 У тимчасово окупованому Херсоні пролунав вибух: одна людина загинула, троє — поранено
16:32 «Задля своїх прав, свободи та незалежності»: історія викладачки туризму, що стала бійчинею Нацгвардії
16:04 Іран критикує заклики до розслідування угод з Росією про безпілотники
14:30 В Іркутській області РФ військовий літак впав на двоповерховий будинок
13:58 У Білорусі іранські інструктори навчають запускати безпілотники по Україні — ЦНС
13:35 Джонсон боротиметься за посаду прем’єра Великої Британії — ЗМІ
12:51 Росіяни утримують дітей з Енергодару, яких відправили на так званий «відпочинок» у РФ
12:24 Росіяни обстріляли Нікополь: п’ятеро людей поранені, пошкоджено дитячий садок
11:57 Нічний обстріл Миколаєва: поранено 5 людей, більшість ушпиталено
11:20 Донеччина: 22 жовтня росіяни вбили 2 мирних мешканців області
11:00 У Сєвєродонецьку росіяни збирають списки охочих заселитися в чужу домівку — Гайдай
10:30 СБУ затримала президента «Мотор Січі» Богуслаєва за підозрою у співпраці з РФ
10:10 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів
10:06 Росіяни обстріляли ракетами С-300 та «Шахідами» Запоріжжя
09:46 Нічний обстріл Миколаєва: росіяни влучили в багатоповерхівку, є постраждалий
09:28 У РФ на Пермському пороховому заводі, де виробляють снаряди для «Градів» і «Смерчів», сталася пожежа — росЗМІ

«Треба буде знайти баланс»: представниця Республіканської партії про допомогу Україні

Представниця Республіканської партії Ненсі Мейс заявила, що законодавцям потрібно буде "знайти баланс" у допомозі Україні, оскільки президент США Джо Байден ставить під сумнів зобов’язання її партії допомагати в боротьбі з російським вторгненням.

Неділя, 23 жовтня 2022, 20:59
Підтримати

Про це вона розповіла в інтерв’ю CNN.

Кореспондент CNN Джейк Теппер запитав Мейс, чи підтримує вона твердження лідера республіканців у Палаті представників Кевіна Маккарті про те, що Республіканська партія не випише “чистий чек” Україні, якщо отримає більшість.

Через обіцянки республіканців скоротити державні витрати, вона відповіла, що “доведеться знайти баланс наступного року”

“Якщо ми продовжуватимемо виписувати ці бланки іншим країнам, якщо ми збільшимо дефіцитні витрати або державні витрати більше, ніж ми вже маємо, ми зрештою погіршимо ситуацію”, – зазначила Мейс, проте тут же додала: “Проте не сприйміть неправильно. Україна дуже важлива не лише для економіки Сполучених Штатів, а й для країн у всьому світі”.

Вона наголосила, що президент РФ Володимир Путін “втратив здоровий глузд”, водночас наполягала, що коментарі Маккарті не ризикують ще більше підбадьорити його. Натомість вона вказала на внутрішню боротьбу в США в цілому.

“Розбіжності, які ми маємо, і небажання працювати разом над деякими з цих питань змушують нас виглядати слабкими на світовій арені”, — наголосила Мейс.

Раніше лідер республіканської меншості в Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті попередив, що республіканці не випишуть “чистий чек” для України, якщо вони повернуть більшість у Палаті представників на проміжних виборах, що показує зростаючий скептицизм його партії щодо фінансової підтримки Києва.

Коментарі Маккарті, який має стати спікером, якщо республіканці отримають більшість у Палаті представників, підняли нові запитання щодо стійкості американської підтримки України, оскільки зростаюча кількість республіканців, особливо тих, хто підтримує підхід Дональда Трампа “Америка перш за все”, ставить під сумнів необхідність федеральних витрат за кордоном під час рекордно високої інфляції вдома.

Вже у четвер Джо Байден висловив стурбованість щодо перспектив майбутньої допомоги США Україні, якщо республіканці отримають контроль над однією або обома палатами Конгресу США на виборах 8 листопада.

Теги: демократи, Джо Байден, допомога Україні, заява республіканців, політика США, Республіканська партія, США

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook