«Треба буде знайти баланс»: представниця Республіканської партії про допомогу Україні

Представниця Республіканської партії Ненсі Мейс заявила, що законодавцям потрібно буде "знайти баланс" у допомозі Україні, оскільки президент США Джо Байден ставить під сумнів зобов’язання її партії допомагати в боротьбі з російським вторгненням.

Про це вона розповіла в інтерв’ю CNN.

Кореспондент CNN Джейк Теппер запитав Мейс, чи підтримує вона твердження лідера республіканців у Палаті представників Кевіна Маккарті про те, що Республіканська партія не випише “чистий чек” Україні, якщо отримає більшість.

Через обіцянки республіканців скоротити державні витрати, вона відповіла, що “доведеться знайти баланс наступного року”

“Якщо ми продовжуватимемо виписувати ці бланки іншим країнам, якщо ми збільшимо дефіцитні витрати або державні витрати більше, ніж ми вже маємо, ми зрештою погіршимо ситуацію”, – зазначила Мейс, проте тут же додала: “Проте не сприйміть неправильно. Україна дуже важлива не лише для економіки Сполучених Штатів, а й для країн у всьому світі”.

Вона наголосила, що президент РФ Володимир Путін “втратив здоровий глузд”, водночас наполягала, що коментарі Маккарті не ризикують ще більше підбадьорити його. Натомість вона вказала на внутрішню боротьбу в США в цілому.

“Розбіжності, які ми маємо, і небажання працювати разом над деякими з цих питань змушують нас виглядати слабкими на світовій арені”, — наголосила Мейс.

Раніше лідер республіканської меншості в Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті попередив, що республіканці не випишуть “чистий чек” для України, якщо вони повернуть більшість у Палаті представників на проміжних виборах, що показує зростаючий скептицизм його партії щодо фінансової підтримки Києва.

Коментарі Маккарті, який має стати спікером, якщо республіканці отримають більшість у Палаті представників, підняли нові запитання щодо стійкості американської підтримки України, оскільки зростаюча кількість республіканців, особливо тих, хто підтримує підхід Дональда Трампа “Америка перш за все”, ставить під сумнів необхідність федеральних витрат за кордоном під час рекордно високої інфляції вдома.

Вже у четвер Джо Байден висловив стурбованість щодо перспектив майбутньої допомоги США Україні, якщо республіканці отримають контроль над однією або обома палатами Конгресу США на виборах 8 листопада.