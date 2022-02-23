Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Залужний подякував резервістам та запевнив, що українська армія “зразка” 2022 року відрізняється від тієї, що була у 2014-му. Бійці ЗСУ, як наголосив головнокомандувач, загартовані у боях, добре оснащені, підготовлені та мотивовані.
“Ці довгі черги у всій країні формують потік колосальної сили, який знесе орду, тільки-но вона перетне наші кордони”, – заявив Валерій Залужний.
Він також додав, що наразі існує потреба у посиленні та прикритті різних регіонів України зі Сходу, Півночі та Півдня, тому “кожна людина в лавах сил оборони важлива”.
“ЗСУ – це незламний дух бойового братерства, взаємоповаги і гідності. Це одна родина. Нами розроблені і затверджені чіткі плани реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці. Ми спокійні і впевнені”, – зауважив Залужний.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і оголосив, що підписав указ про призов резервістів в особливий період. Воєнний стан поки що не варто вводити, зазначив очільник держави.
- Наразі налічується 36 тисяч резервістів, серед яких більшість має досвід ведення воєнних дій.
- Українці за добу перерахували благодійному фонду “Повернись живим” понад 20,5 мільйона гривень. Минулого дня вдалося зібрати більше, ніж за весь 2021 рік.
- За даними штабу операції Об’єднаних сил (ООС), станом на 17 годину 23 лютого на Донбасі зафіксовано 59 ворожих обстрілів, із яких 54 – із важкого озброєння.