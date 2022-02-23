Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний оголосив, що по всій Україні резервісти почали утворювати черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки після видання відповідного указу про призов.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Залужний подякував резервістам та запевнив, що українська армія “зразка” 2022 року відрізняється від тієї, що була у 2014-му. Бійці ЗСУ, як наголосив головнокомандувач, загартовані у боях, добре оснащені, підготовлені та мотивовані.

“Ці довгі черги у всій країні формують потік колосальної сили, який знесе орду, тільки-но вона перетне наші кордони”, – заявив Валерій Залужний.

Він також додав, що наразі існує потреба у посиленні та прикритті різних регіонів України зі Сходу, Півночі та Півдня, тому “кожна людина в лавах сил оборони важлива”.