Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Залужний подякував резервістам та запевнив, що українська армія “зразка” 2022 року відрізняється від тієї, що була у 2014-му. Бійці ЗСУ, як наголосив головнокомандувач, загартовані у боях, добре оснащені, підготовлені та мотивовані.

“Ці довгі черги у всій країні формують потік колосальної сили, який знесе орду, тільки-но вона перетне наші кордони”, – заявив Валерій Залужний.

Він також додав, що наразі існує потреба у посиленні та прикритті різних регіонів України зі Сходу, Півночі та Півдня, тому “кожна людина в лавах сил оборони важлива”.

“ЗСУ – це незламний дух бойового братерства, взаємоповаги і гідності. Це одна родина. Нами розроблені і затверджені чіткі плани реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці. Ми спокійні і впевнені”, – зауважив Залужний.