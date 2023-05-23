У Національному антикризовому уряді Білорусі заявили про причетність держави до депортації українських дітей.

Джерело: Reuters.

Опозиціонери надіслали відповідні звіти у Європейський парламент, Держдепартамент США, МЗС європейських країн, Генпрокурору Україні та Верховній Раді України.

Зауважимо, що йдеться про 2 600 дітей, депортованих до Білорусі, починаючи з 2022 року. У Національному антикризовому уряді зібрали докази про місця їхнього перебування.

Опозиція нібито володіє документами, підписаними Лукашенком, а саме організаційно-розпорядчими документами, фото- і відеоматеріалами із зазначенням кількості дітей, яких переправляють, місць їхнього проживання, осіб, відповідальних за ці злочини.

У вивезенні українських дітей, ймовірно, брав участь провладний діяч Алєксєй Талай. Раніше він кілька разів виїжджав на окуповані Росією території для організації вивезення дітей.

Європейський парламент вкотре обговорив питання щодо повернення українських дітей, незаконно депортованих на територію Російської Федерації.

Наразі їх кількість може сягати від 16 до 300 тисяч. Таку цифру євродепутати пояснили тим, що вивозити українських дітей росіяни почали ще з 2014 року – з часу окупації Криму та частини Донецької й Луганської областей.