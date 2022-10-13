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РФ готова вийти з чорноморської зернової угоди – російський посол в ООН

В Організації Об’єднаних Націй Москва висловила занепокоєння щодо "зернового коридору" та готова відмовитися від поновлення угоди наступного місяця, якщо її вимоги не будуть розглянуті, заявив 13 жовтня посол РФ в ООН Геннадій Гатілов.

Четвер, 13 жовтня 2022, 20:02
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Про це повідомляє Reuters.

Угода, досягнута за посередництва ООН і Туреччини у липні, відкрила Україні шлях до відновлення експорту зерна з чорноморських портів, які були заблоковані після вторгнення РФ. Натомість Москва отримала гарантії на власний експорт зерна та добрив.

Рішення допомогло запобігти глобальній продовольчій кризі: РФ та Україна є двома найбільшими експортерами зерна у світі. Але Москва неодноразово скаржилася, стверджуючи, що вона все ще постає перед труднощами з продажем добрив і харчових продуктів.

В інтерв’ю Reuters Гатілов заявив, що Москва передала в середу листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, в якому викладено список скарг. Офіційні особи ООН мають відвідати Москву в неділю, щоб обговорити продовження угоди.

Відповідаючи на запитання, чи може РФ відмовити в підтримці відновлення зернової угоди через занепокоєння, він сказав: “Є ймовірність… Ми не проти постачання зерна, але ця угода має бути рівноправною, вона має бути чесною і справедливо виконуватися всіма сторонами”.

Водночас Гатілов відмовився надати копію листа.

Речник ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що організація залишається на “постійному зв’язку з російськими офіційними особами, а також з офіційними особами Європейського Союзу, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів, щоб усунути перешкоди для сприяння експорту російського зерна та добрив. ”

Він зауважив, що Гутерреш відданий цим зусиллям і розширенню зернової ініціативи.

Гатілов, кадровий дипломат, який був заступником міністра закордонних справ до того, як обійняти посаду в Женеві, сказав, що він бачить згасання перспектив переговорного врегулювання майже восьмимісячної війни в Україні. Однією з причин він назвав “терористичні акти”, як-от вибух на мосту до Криму. За його словами, “все це ускладнює досягнення дипломатичного рішення”.

У Вашингтоні пояснили, що заяви РФ про відкритість до переговорів щодо майбутнього війни є “позерством”, оскільки вона продовжує завдавати ударів по українських містах.

Відповідаючи на запитання про перспективу зустрічі російського президента Путіна з президентом США Джо Байденом, Гатілов зауважив, що це нереально з огляду на рівень військової підтримки України зі сторони США. “Це робить США частиною конфлікту”, – сказав він.

Однак він більш оптимістично налаштований щодо інших результатів переговорів, таких як доступ до допомоги та подальший обмін ув’язненими, назвавши це “можливим”. Він також повідомив, що делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста нещодавно зустрілася з міністерством оборони РФ в Москві щодо можливого обміну, не надавши додаткових подробиць.

Станом на 11 жовтня в межах реалізації “зернової ініціативи” з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 316 суден з продовольством, яке направлено до країн Азії, Європи та Африки.

Раніше Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що більшість зерна, яке експортували з України, потрапило до країн, які потребують його. Він наголосив, що заява президента РФ Володимира Путіна, який це заперечував, є неправдивою.

Теги: експорт зерна, зернова угода, Зерновий коридор, москва хоче відмовитись, угода

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