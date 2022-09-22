Іран, РФ та Китай проведуть спільні військово-морські навчання в північній частині Індійського океану "цієї осені".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Ірану Mehr.

Інші країни, включно з Оманом і Пакистаном, також можуть приєднатися до навчань, цитує агентство слова начальника штабу армії Ірану генерал-майора Мохаммада Багері, не надаючи додаткових деталей.

Північ Індійського океану тягнеться до Перської затоки та Ормузької протоки, основного водного шляху для експорту нафти на світові ринки.

За даними іранських державних ЗМІ, у грудні 2019 року три країни розпочали спільні навчання для протидії невизначеним “загрозам у регіоні”. Військовий представник Китаю на той час описав навчання як “звичайний військовий обмін”. Останній раунд був у січні.

Вони також розширили дипломатичні та економічні відносини, оскільки Іран залишається під широкими санкціями США через його ядерну програму, а вторгнення РФ в Україну розірвало велику частину торгівлі Москви із західними країнами.