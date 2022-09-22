Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Ірану Mehr.
Інші країни, включно з Оманом і Пакистаном, також можуть приєднатися до навчань, цитує агентство слова начальника штабу армії Ірану генерал-майора Мохаммада Багері, не надаючи додаткових деталей.
Північ Індійського океану тягнеться до Перської затоки та Ормузької протоки, основного водного шляху для експорту нафти на світові ринки.
За даними іранських державних ЗМІ, у грудні 2019 року три країни розпочали спільні навчання для протидії невизначеним “загрозам у регіоні”. Військовий представник Китаю на той час описав навчання як “звичайний військовий обмін”. Останній раунд був у січні.
Вони також розширили дипломатичні та економічні відносини, оскільки Іран залишається під широкими санкціями США через його ядерну програму, а вторгнення РФ в Україну розірвало велику частину торгівлі Москви із західними країнами.
- Цього тижня американський авіаносець відвідає Південну Корею для проведення спільних навчань — вперше за чотири роки, повідомили офіційні особи обох країн у понеділок. Союзники прагнуть розгорнути американські ядерні “стратегічні війська” для стримування Північної Кореї.
- За оцінками Японії, їй знадобиться близько 1000 ракет великої дальності на додаток до її запасів протибалістичних ракет для захисту від посилення військового потенціалу Китаю.
- У серпні між Південною Кореєю та США стартували спільні військові навчання – “Щит свободи Ульчі”. Тренування будуть наймасштабніші з 2017 року.
- Російські військово-стратегічні навчання, такі як “Схід”, не змогли забезпечити здатність армії РФ проводити широкомасштабні, складні операції у повномасштабній війні проти України.