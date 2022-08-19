Про це він повідомив у Facebook.
Він закликав європейську, зокрема німецьку, владу серйозно подумати над таким кроком, адже Росія вбиває цивільних саме “газовою” зброєю: “Розумію, що відмова від послуг монополіста — це важке завдання для європейських політиків. Але вони мають серйозно подумати про майбутнє власних дітей, якщо доля українських дітей, яких росіяни вбивають “газовою зброєю” — недостатній аргумент”, — написав міністр.
“Радий, що в боротьбі проти газового агресора Україна має надійних партнерів. Вдячний моїй американській колезі Дженніфер Ґренголм за тверду впевненість, висловлену у вчорашньому інтерв’ю для “Голосу Америки”, про неможливість шляху назад щодо Північного потоку-2. Вона впевнена, що європейські лідери сповнені рішучості не повторити своїх помилок”, — розповів Галущенко.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Росія не є “надійним постачальником газу”. За його словами, раніше німецькі політики вважали, що Росія продаватиме газ незалежно від будь-яких зовнішніх обставин. Тепер стає зрозуміло, що це не так.
Водночас віцеспікер Бундестагу Вольфганг Кубікі закликав “якнайшвидше запустити газопровід, аби наповнити сховища на зиму”. Проте, цей заклик викликав обурення та критику серед його ж однопартійців.
“Зараз нам демонструють величезні ризики, пов’язані з довгостроковою залежністю від російського газу. Тому і завжди було правильно відмовлятися від “Північного потоку-2″ з точки зору енергетичної політики та геостратегії”, — зазначили в партії.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччині потрібно бути готовою до нестабільного газопостачання з Російської Федерації. За його словами, Берлін очікує, що постачання газу з РФ “більше не виконуватиметься” так, як прописано у контракті.
- Німецьке місто Ганновер заборонило гарячу воду в громадських будівлях і запровадило заходи для зменшення опалення на тлі газової кризи.
- Газова турбіна для російського газопроводу “Північний потік-1” готова до використання і, як і раніше, знаходиться в опломбованому стані в німецькому місті Мюльхайм-ан-дер-Рур, водночас жодних зрушень у врегулюванні розбіжностей із РФ не спостерігається.