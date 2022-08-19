Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія намагатиметься втриматись на європейському ринку за будь-яку ціну, зокрема запустивши Північний потік-2.

Про це він повідомив у Facebook.

Він закликав європейську, зокрема німецьку, владу серйозно подумати над таким кроком, адже Росія вбиває цивільних саме “газовою” зброєю: “Розумію, що відмова від послуг монополіста — це важке завдання для європейських політиків. Але вони мають серйозно подумати про майбутнє власних дітей, якщо доля українських дітей, яких росіяни вбивають “газовою зброєю” — недостатній аргумент”, — написав міністр.

“Радий, що в боротьбі проти газового агресора Україна має надійних партнерів. Вдячний моїй американській колезі Дженніфер Ґренголм за тверду впевненість, висловлену у вчорашньому інтерв’ю для “Голосу Америки”, про неможливість шляху назад щодо Північного потоку-2. Вона впевнена, що європейські лідери сповнені рішучості не повторити своїх помилок”, — розповів Галущенко.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Росія не є “надійним постачальником газу”. За його словами, раніше німецькі політики вважали, що Росія продаватиме газ незалежно від будь-яких зовнішніх обставин. Тепер стає зрозуміло, що це не так.

Водночас віцеспікер Бундестагу Вольфганг Кубікі закликав “якнайшвидше запустити газопровід, аби наповнити сховища на зиму”. Проте, цей заклик викликав обурення та критику серед його ж однопартійців.