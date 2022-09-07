РФ намагалася тиснути на гендиректора МАГАТЕ під час підготовки звіту — представник Україні при ООН

Про це повідомляє “Укрінформ”.
“Цікаво спостерігати в цьому залі, як російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама Росія так терміново скликала цю зустріч [Радбезу ООН]”, — зазначив Кислиця.
На його думку, “єдине, що пояснює цю російську метушню — це спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт”.
Коли цей план провалився і документ було опубліковано ще до засідання РБ, “російський посланець відчайдушно намагався маніпулювати звітом, який, як він сам зізнався, йому забракло часу вивчити”, пояснив Кислиця.
Він порадив представникові РФ: “Наступного разу наберіться терпіння, не метушіться, якщо тільки не йдеться про виведення російської армії з України”.
ДОВІДКА. Раніше МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.
У звіті зазначили, що обстріли могли вплинути на конструкції, системи та компоненти, пов’язані з безпекою, і могли спричинити значний вплив на безпеку, загибель людей і поранення працівників ЗАЕС. Рафаель Гроссі заявив, що хоча обстріли ще не спричинили ядерної надзвичайної ситуації, вони постійно загрожують ядерній безпеці.
- В Україні вимагають організувати гуманітарний коридор для безпечної евакуації мешканців населених пунктів, що розташовані поблизу захопленої Запорізької атомної електростанції, попри те, що Росія в цьому відмовляє.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на Запорізькій АЕС навмисно вимкнули останню основну лінію електропередачі, аби загасити пожежу.
- Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з главою української держави Володимиром Зеленським заявив, що єдиний спосіб відновити безпеку на окупованій РФ Запорізькій атомній електростанції – вивести звідти російські війська.