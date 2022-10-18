Про це інформує CNN.
За його словами, РФ не має бажання зберігати дипломатичну присутність у західних країнах.
“Наші люди працюють в умовах, які важко назвати людськими. Вони стикаються з постійними проблемами, погрозами фізичних нападів”, – зазначив Лавров під час зустрічі з випускниками університетів, прийнятими на дипломатичну службу.
Окрім цього, глава російського МЗС запевнив, що роботи там немає, тому що Європа вирішила закритися від РФ і припинити будь-яку економічну співпрацю. Він додав: “на милування нема силування”.
Лавров зазначив, що на цей час МЗС РФ проводить “географічну переорієнтацію” своєї діяльності як за кордоном, так і в центральному апараті, що передбачає можливе зниження дипломатичної присутності РФ на Заході.
Ще 11 жовтня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Москва відкрита до перемовин із Заходом щодо війни в Україні, але ще не отримала “жодної серйозної пропозиції” щодо переговорів.
- 13 жовтня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що цілі “спеціальної військової операції” Москви в Україні залишаються незмінними, проте їх можна досягти шляхом переговорів.
- На полях саміту Європейської політичної спільноти у Празі прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас назвала президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, закликавши притягнути його до відповідальності за “злочини агресії”.
- РФ програє війну проти України, вона поки що не переможена, проте рухається в цьому напрямку, і у російського президента Володимира Путіна залишається все менше і менше карт.
- Прем’єр-міністерка Британії Ліз Трасс назвала ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна “брязканням зброєю”, заявивши, що такий шантаж з його боку “не спрацює”.