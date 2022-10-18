18 жовтня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "немає сенсу" підтримувати поточний рівень дипломатичної присутності країни на Заході.

Про це інформує CNN.

За його словами, РФ не має бажання зберігати дипломатичну присутність у західних країнах.

“Наші люди працюють в умовах, які важко назвати людськими. Вони стикаються з постійними проблемами, погрозами фізичних нападів”, – зазначив Лавров під час зустрічі з випускниками університетів, прийнятими на дипломатичну службу.

Окрім цього, глава російського МЗС запевнив, що роботи там немає, тому що Європа вирішила закритися від РФ і припинити будь-яку економічну співпрацю. Він додав: “на милування нема силування”.

Лавров зазначив, що на цей час МЗС РФ проводить “географічну переорієнтацію” своєї діяльності як за кордоном, так і в центральному апараті, що передбачає можливе зниження дипломатичної присутності РФ на Заході.

Ще 11 жовтня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Москва відкрита до перемовин із Заходом щодо війни в Україні, але ще не отримала “жодної серйозної пропозиції” щодо переговорів.