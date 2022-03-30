Міністерство оборони України вважає, що РФ не відмовилася від ідеї захопити або принаймні оточити Київ та Чернігів. Такі спроби досі можливі - попри заяви російського керівництва щодо скорочення бойових дій на цих напрямках.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

За його словами, поки що, за оперативною інформацією, війська РФ не до кінця відмовилися від спроб захопити або принаймні оточити ці міста. Генеральний штаб ЗСУ фіксує, що частково окремі підрозділи переміщають. Водночас масового відведення російських військ з цих районів не спостерігається.

Речник Міноборони вважає, що російських окупантів відводять для того, щоб їх доукомплектувати. Переміщають саме ті підрозділи, які найбільше постраждали.