Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.
За його словами, поки що, за оперативною інформацією, війська РФ не до кінця відмовилися від спроб захопити або принаймні оточити ці міста. Генеральний штаб ЗСУ фіксує, що частково окремі підрозділи переміщають. Водночас масового відведення російських військ з цих районів не спостерігається.
Речник Міноборони вважає, що російських окупантів відводять для того, щоб їх доукомплектувати. Переміщають саме ті підрозділи, які найбільше постраждали.
- Нагадаємо, російські війська накопичують сили у районі ЧАЕС. Генеральний штаб ЗСУ надав актуальну інформацію щодо обстановки на фронті.
- Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки повідомило, що Росія, зазнавши невдач у намаганні захопити Київ, вирішила посилити атаку на Донбасі.
- Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не бачив ознак того, що переговори між Україною та РФ “просуваються ефективним шляхом”, оскільки США не спостерігають “ознак справжньої серйозності” з боку РФ.
- Зокрема РФ перекидає до України військові підрозділи з окупованих регіонів Грузії. Задля комплектування збройних сил вони залучають військових з невизнаних Південної Осетії та Абхазії.