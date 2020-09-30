Про це повідомляють видання “Інтерфакс Україна”, “Українська правда” та “Лівий берег”, посилаючись на власні джерела.
Як повідомлялося раніше, 30 вересня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Під час засідання Росія блокувала перемовини, а голова делегації України Леонід Кравчук вимагав їх розблокувати та не висувати жодних умов.
За повідомленнями ЗМІ, засідання було зірвано у зв’язку з тим, що російська сторона вела несанкціонований аудіо- та відеозапис роботи ТКГ.
“Як з’ясувалося під час засідання, російська сторона вела несанкціонований аудіо- і відеозапис роботи ТКГ, про що заявила під час засідання. Глава російської делегації, зокрема, заявив також про свій намір в односторонньому порядку публікувати аудіо- та відеозаписи переговорів”, — зазначив співрозмовник “Інтерфаксу”.
Коли це з’ясувалося, спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Ґрау запропонувала припинити засідання, заявивши про порушення режиму конфіденційності.
За даними джерела “УП”, Ґрау запропонувала провести окреме засідання, щоб домовитися щодо кодексу поведінки та інформаційної політики, якого мають дотримуватися всі учасники.
Українська сторона, як пише “ЛБ”, підтримала таку позицію, наголосивши, що ніхто не має права порушувати принципи діяльності ТКГ, одноосібно здійснюючи дії, які суперечать досягнутим домовленостям і міжнародній практиці переговорів, зокрема конфіденційних.
- Як повідомлялося, напередодні зустрічі президент України Володимир Зеленський після чергової скандальної заяви вивів першого прем’єра України Вітольда Фокіна зі складу ТКГ. Він обіймав посаду заступника голови.
- 16 вересня відбулося минуле засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Переговори тривали майже сім годин.
- Після зустрічі Кравчук повідомив, під час засідання ТКГ між ним та Гризловим сталася перепалка.
- Журналіст Сергій Гармаш, представник ОРДЛО та радник української делегації, що бере участь в роботи ТКГ з червня, за підсумками зустрічі повідомив, що Росія й надалі блокує роботу групи.
- Як відомо, Росія блокує перемовини, вимагаючи внесення змін до постанови про місцеві вибори в Україні. Детальніше про це читайте у матеріалі.