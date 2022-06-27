Вісім дипломатичних співробітників Греції в РФ оголошено персонами нон грата, їм належить залишити російську територію протягом восьми днів.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW із посиланням на заяву МЗС РФ.

У російське зовнішньополітичне відомство викликали пані посла Греції в РФ Катерину Нассіку. Їй висловили рішучий протест у зв’язку з політикою, яку в російському міністерстві описали як “конфронтаційний курс грецької влади щодо Росії”.

Йдеться про “постачання озброєнь та військової техніки київському режиму та оголошення групи російських дипломатів у Греції” персонами нон грата.

У заяві зазначили, що Москва зробить й інші кроки щодо роботи закордонних представництв Греції в РФ, проте які саме — не уточнюється.

Раніше посол РФ в Афінах Андрій Маслов виступив із твердженням, що влада Греції припинила контакти з посольством і генконсульством РФ в цій країні. Дипломат закликав росіян, які планують відпочинок у Греції, “бути напоготові”.