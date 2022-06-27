Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW із посиланням на заяву МЗС РФ.
У російське зовнішньополітичне відомство викликали пані посла Греції в РФ Катерину Нассіку. Їй висловили рішучий протест у зв’язку з політикою, яку в російському міністерстві описали як “конфронтаційний курс грецької влади щодо Росії”.
Йдеться про “постачання озброєнь та військової техніки київському режиму та оголошення групи російських дипломатів у Греції” персонами нон грата.
У заяві зазначили, що Москва зробить й інші кроки щодо роботи закордонних представництв Греції в РФ, проте які саме — не уточнюється.
Раніше посол РФ в Афінах Андрій Маслов виступив із твердженням, що влада Греції припинила контакти з посольством і генконсульством РФ в цій країні. Дипломат закликав росіян, які планують відпочинок у Греції, “бути напоготові”.
- Нагадаємо, 34 французьких дипломатів оголошено “персонами нон грата” в РФ.
- Також стало відомо, що РФ застосувала таку ж санкцію й до Італії, повідомивши про висилання 24 італійських дипломатів.
- Своєю чергою, Словаччина вимагає скоротити штаб російських дипломатів на 35 осіб. З огляду на порушення Віденської конвенції посол РФ отримав відповідну ноту.
- Окрім цього Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія оголосили, що висилають російських дипломатів зі своїх країн. Причиною для цього стала загроза національній безпеці.
- Раніше Financial Times повідомив, що зростання російської шпигунської активності насторожує європейські столиці.