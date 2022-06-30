Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, пообіцявши "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", заявив, що війна в Україні вже вплинула на РФ.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Російський народ, зокрема, вже відчуває вплив санкцій через неспровоковану війну в Україні.

“Погляньте, який вплив війна проти України справила на Росію. Їм довелося відмовитися від свого державного боргу вперше за майже понад 100 років. Вони втратили 15 років здобутків, які вони досягли. Опинилися в ситуації, коли у них виникають проблеми експорту. Вони матимуть проблеми з підтриманням видобутку нафти, тому що у них немає технологій, щоб це зробити… І вони також перебувають у подібній ситуації щодо своїх систем озброєння та деяких військових систем”, – наголосив він на пресконференції на завершення саміту НАТО в Мадриді.

Отже, за словами американського президента, росіяни платять за це “дуже, дуже високу ціну”.

Байден пообіцяв, що США і НАТО “триматимуться України”.

Він зазначив, що Україна вже завдала серйозного удару по Росії, адже РФ фактично вже втратила своє міжнародне становище та знаходиться в становищі, коли весь світ намагається ізолювати країну-агресорку.

Байден запевнив, що західні партнери продовжать надавати свою підтримку Україні, та зауважив, що рішення та угоди, оголошені на саміті НАТО в Мадриді, свідчать, що НАТО “переміщається до місця, яке відображає реалії другої чверті 21 століття”.