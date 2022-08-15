Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що РФ своїм вторгненням в Україну порушила "велике табу", що діяло з часів Другої світової війни.

Про це йшлося під час його виступу в межах відзначення свята Війська Польського, передає RMF24.

Так, за його словами, масштаби російської прямої агресії проти незалежної й суверенної демократичної України важко було спрогнозувати.

“Росія та російський режим порушили велике табу, що було жорстким кордоном безпеки з часів Другої світової війни, що жодна велика держава не нападає на іншу країну, аби позбавити свободи й незалежності, щоб забрати землю, поставити під сумнів існування держави та нації”, – наголосив він.

Дуда також подякував за допомогу, яку надають Україні та її громадянам. Польський лідер зауважив, що хоч і не зі зброєю в руках, та все ж польський народ та держава “є учасниками” протистояння.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний привітав військових Польщі з професійним святом. Він польською мовою нагадав, що наші країни сьогодні протистоять спільному ворогу — РФ.

Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter заявив, що польський та український народи добре знають, що Збройні Сили є запорукою незалежності держави та свободи нації.