Про це йшлося під час його виступу в межах відзначення свята Війська Польського, передає RMF24.
Так, за його словами, масштаби російської прямої агресії проти незалежної й суверенної демократичної України важко було спрогнозувати.
“Росія та російський режим порушили велике табу, що було жорстким кордоном безпеки з часів Другої світової війни, що жодна велика держава не нападає на іншу країну, аби позбавити свободи й незалежності, щоб забрати землю, поставити під сумнів існування держави та нації”, – наголосив він.
Дуда також подякував за допомогу, яку надають Україні та її громадянам. Польський лідер зауважив, що хоч і не зі зброєю в руках, та все ж польський народ та держава “є учасниками” протистояння.
Раніше Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний привітав військових Польщі з професійним святом. Він польською мовою нагадав, що наші країни сьогодні протистоять спільному ворогу — РФ.
Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter заявив, що польський та український народи добре знають, що Збройні Сили є запорукою незалежності держави та свободи нації.
“Усіх благ дружній Польщі та Війську Польському! Наш народ добре знає, що Збройні Сили є запорукою незалежності держави та свободи нації. За нашу і вашу свободу!” — написав він.
- У Польщі працюють над механізмом, щоб відмовляти громадянам Росії у наданні віз. Рішення стосовно цього питання можливо оприлюднять найближчими тижнями.
- Також стало відомо, що у Польщі хочуть створити “Долину безпілотників” – для того, щоб прискорити інновації у цій галузі на користь Польщі та України.
- Раніше голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц закликав уряд ФРН оперативно виконати свою частину угоди з Польщею в межах домовленостей про так звані кругові постачання озброєнь Києву.