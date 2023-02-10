Протягом п'ятниці 10 лютого російські військові випустили по території України понад 100 ракет. За даними Генштабу, 61 з них – збито.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 п’ятниці.

Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни 10 лютого. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування.

61 крилату ракету знищили захисники, – пишуть у Генштабі.

Крім того, окупанти завдали 12 авіаційних ударів, два з яких – із застосуванням БпЛА типу “Шахедів”. Зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що 10 російських ракет було збито сьогодні над столицею.

За даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, дві російські крилаті ракети типу “Калібр” перетнули український кордон та увійшли у повітряний простір Молдови та Румунії. Натомість у Бухаресті заперечили, що російські ракети зайшли у їхній повітряний простір.