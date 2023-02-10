Сьогодні, 10 лютого, під час масованого ракетного обстрілу, сили протиповітряної оборони України збили 10 ворожих ракет над Києвом.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

“За інформацією сил ППО, над Києвом збили 10 ракет. Є пошкодження електромереж”, – зазначив міський голова столиці.

За його словами, внаслідок масованої ракетної атаки постраждалих немає. Зараз енергетики працюють над відновленням мереж.

Зазначимо, що у Києві уламки збитої російської ракети пошкодили дах приватної будівлі та автомобіль. За даними Кличка, уламки збитої ракети впали на автомобіль та дах приватного будинку у Голосіївському районі столиці.

За даними Головнокомандуюча ЗСУ Валерія Залужного, дві російські крилаті ракети типу “Калібр” перетнули український кордон та увійшли у повітряний простір Молдови.

Близько 10:33 ці ж ракети увійшли у повітряний простру Румунії, а після цього знову увійшли у повітряний простір України у точці перетину кордону трьох держав.

Як уточнив Валерій Залужний, ці ракети російські окупанти випустили з акваторії Чорного моря.

У коментарі “Українській правді” речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна мала змогу збити ці ракети, однак не зробила цього, щоб не піддавати ризику населення іноземної держави.