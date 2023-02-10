Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
“За інформацією сил ППО, над Києвом збили 10 ракет. Є пошкодження електромереж”, – зазначив міський голова столиці.
За його словами, внаслідок масованої ракетної атаки постраждалих немає. Зараз енергетики працюють над відновленням мереж.
Зазначимо, що у Києві уламки збитої російської ракети пошкодили дах приватної будівлі та автомобіль. За даними Кличка, уламки збитої ракети впали на автомобіль та дах приватного будинку у Голосіївському районі столиці.
За даними Головнокомандуюча ЗСУ Валерія Залужного, дві російські крилаті ракети типу “Калібр” перетнули український кордон та увійшли у повітряний простір Молдови.
Близько 10:33 ці ж ракети увійшли у повітряний простру Румунії, а після цього знову увійшли у повітряний простір України у точці перетину кордону трьох держав.
Як уточнив Валерій Залужний, ці ракети російські окупанти випустили з акваторії Чорного моря.
У коментарі “Українській правді” речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна мала змогу збити ці ракети, однак не зробила цього, щоб не піддавати ризику населення іноземної держави.
- Сьогодні, під час масованого ракетного обстрілу, у Харківській області було поранено восьмеро осіб.
- Під час масованого ракетного обстрілу України окупанти вдарили по Хмельницькому. Частина міста залишилась без електропостачання.
- Унаслідок ранкового обстрілу Харкова без електропостачання залишилось близько 150 000 споживачів.