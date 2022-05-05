Про це інформує американський телеканал CNN.
“Сім співробітників Посольства Королівства Данії в РФ оголошені “персоною нон грата”. Вони мають покинути країну протягом двох тижнів. Також дипломату дипломатичної місії Данії відмовлено у візі”, – йдеться у повідомленні.
За даними міністерства, цей захід вжито у відповідь після того, як Копенгаген оголосив 15 співробітників посольства РФ в Данії та російського торгового представництва в Копенгагені “персоною нон грата”, а також після надання данською владою Києву військової допомоги.
Російська сторона зазначила, що “відверто антиросійська політика” королівства завдає серйозної шкоди двостороннім відносинам.
У міністерстві додали, що російська сторона залишає за собою право вжити додаткових кроків у відповідь на дії Копенгагена, про що данську сторону буде повідомлено пізніше.
- Нагадаємо, Італія висилає 30 російських дипломатів із міркувань безпеки. Аналогічне рішення застосувала Данія щодо 15 послів, яких підозрюють у шпигунстві.
- В Естонії заявили про закриття генерального консульства РФ у Нарві та консульського відділу в Тарту. Латвія припиняє роботу російських консульств у містах Даугавпілс та Лієпая. Дипломатичний персонал в країнах оголосили персонами нон-грата.
- Також Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія оголосили, що висилають російських дипломатів зі своїх країн. Причиною для цього стала загроза національній безпеці.
- Польська влада вирішила вислати з Польщі близько 40 російських дипломатів за їхню діяльність, що не відповідає статусу дипломата, що мовою дипломатії означає шпигунство, неофіційно повідомили в урядових джерелах.