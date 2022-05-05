У РФ оголосили сімох співробітників посольства Данії в Москві "персонами нон грата", заявивши, що дипломати повинні покинути країну протягом двох тижнів. Про це йдеться в заяві російського МЗС від 5 травня.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Сім співробітників Посольства Королівства Данії в РФ оголошені “персоною нон грата”. Вони мають покинути країну протягом двох тижнів. Також дипломату дипломатичної місії Данії відмовлено у візі”, – йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, цей захід вжито у відповідь після того, як Копенгаген оголосив 15 співробітників посольства РФ в Данії та російського торгового представництва в Копенгагені “персоною нон грата”, а також після надання данською владою Києву військової допомоги.

Російська сторона зазначила, що “відверто антиросійська політика” королівства завдає серйозної шкоди двостороннім відносинам.

У міністерстві додали, що російська сторона залишає за собою право вжити додаткових кроків у відповідь на дії Копенгагена, про що данську сторону буде повідомлено пізніше.