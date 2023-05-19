19 травня у міністерстві закордонних справ РФ заявили про заборону в’їзду до країни 500 громадянам США. Причина — "відповідь на антиросійські санкції, які регулярно запроваджує адміністрація Джо Байдена".

Джерело: МЗС РФ.

Росія заборонила в’їзд колишньому президенту США Бараку Обамі, чинним керівникам різних рівнів виконавчої влади, членами Конгресу, колишнім посадовцям Білого дому, а також працівникам аналітичних центрів.

Також росіяни внесли до переліку “тих у владних і правоохоронних структурах, хто безпосередньо причетний до переслідувань інодумців за слідами так званого “штурму Капітолія”.

Відтепер в’їзд до РФ заборонений й колишній міністерці фінансів України Наталії Яресько та комікам Джиммі Кіммелу, Стівену Кольберу.

“Вашингтону час давно засвоїти, що жоден ворожий випад проти Росії не залишиться без жорсткої реакції. Принцип невідворотності покарання буде послідовно застосовуватися”, — йдеться в заяві МЗС Росії.