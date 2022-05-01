Про це інформує Головне управління розвідки (ГУР).
Від світових санкцій проти РФ особливо страждають галузі залежні від технологій та комплектуючих іноземного виробництва.
Росія має тісні взаємозв’язки у медах економічних та інших союзів та об’єднань з іншими країнами, і використовує їх у намаганні уникнути санкцій.
За даними розвідки, Москва планує організувати у країнах ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку) виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення – передусім тієї, яка потребує використання іноземних комплектуючих. Це, своєю чергою, посилить економічну залежність країн членів ОДКБ від РФ.
Москва також веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки під виглядом саме їх продукції. На території цих країн вже створено понад 200 компаній.
Також відомо, що Вірменія створює сприятливі умови для ведення бізнесу російськими компаніями, особливо це стосується ІТ-сфери.
Провідний російський виробник засобів протиповітряної оборони – АТ “Ульяновский механический завод” – залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва.
- Цей тиждень війни в Україні по-справжньому перевів криваву боротьбу окремої нації за визволення від російської навали у протистояння великих держав, яке потенційно може розтягнутися на роки уперед.
- Відомо, що в Європейському союзі почалися дискусії щодо потреби в забороні імпорту з РФ ядерного палива для АЕС та проєктів, створених за участі дочірньої компанії “Росатому”.
- Також всупереч масштабним санкціям Росії вдалося підтримати рубль та виплатити борги у доларах, щоб уникнути дефолту.
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Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що банкрутство РФ – лише питання часу, та закликала якнайшвидше надати зброю Україні для швидкого завершення війни.