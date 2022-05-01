Під впливом міжнародних економічних санкцій російська економіка відчутно деградує, тому, щоб зменшити втрати від обмежень, РФ залучає треті країни.

Про це інформує Головне управління розвідки (ГУР).

Від світових санкцій проти РФ особливо страждають галузі залежні від технологій та комплектуючих іноземного виробництва.

Росія має тісні взаємозв’язки у медах економічних та інших союзів та об’єднань з іншими країнами, і використовує їх у намаганні уникнути санкцій.

За даними розвідки, Москва планує організувати у країнах ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку) виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення – передусім тієї, яка потребує використання іноземних комплектуючих. Це, своєю чергою, посилить економічну залежність країн членів ОДКБ від РФ.

Москва також веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки під виглядом саме їх продукції. На території цих країн вже створено понад 200 компаній.

Також відомо, що Вірменія створює сприятливі умови для ведення бізнесу російськими компаніями, особливо це стосується ІТ-сфери.

Провідний російський виробник засобів протиповітряної оборони – АТ “Ульяновский механический завод” – залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва.