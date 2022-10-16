16 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що посольство Сербії у Києві призупинило свою роботу з міркувань безпеки, а дипломати залишили територію України. В українському МЗС закликали журналістів не "підхоплювати" новин з російських медіа.

Відповідне повідомлення опублікував спікер МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Він зазначив, що РФ запустила “дезу” про закриття посольства Сербії в Києві, натомість деякі українські ЗМІ зробили її новиною.

Насправді, пояснив Ніколенко, сербське посольство виїхало з України ще на початку березня і відтоді не поверталося. Співробітники дипмісії працюють з Белграда.

“Всім давно відома мораль: не підхоплюйте наосліп “новини” із російських медіа. Спочатку перевіряйте в офіційних джерелах”, – наголосив спікер.

Раніше експертки “Детектор Медіа” – керівниця Центру досліджень “ДМ” Ксенія Ілюк та шеф-редакторка порталу MediaSapiens Галина Скляревська підготували матеріал для української PR Army у якому зазначили, що російські пропагандисти поширюють черговий фейк: нібито після масованих російських обстрілів України 10 жовтня 2022 року посольства та міжнародні організації розпочали термінову евакуацію зі столиці.

Російська пропаганда не вперше нагнітає паніку фейками про “втечу” посольств та міжнародних організацій.

У такий спосіб, вона прагне, по-перше, посіяти паніку та страх. Щоб українцям здавалось, що рівень небезпеки настільки високий, а спроможність України протистояти ніби-то настільки низька, що іноземні держави терміново рятують своїх громадян.

По-друге, щоб вкотре намагатися дискредитувати іноземних партнерів України. Мовляв, тільки стає гаряче, ваші партнери кидають вас, рятуючи себе та свої інтереси.

Проте українці вкотре продемонстрували свою стійкість до російської пропаганди та дезінформації. За час, поки Росія масовано обстрілювала ракетами чи не всю Україну, українці активно надсилали пожертви на зброю для української армії. Тільки український волонтер та політик Сергій Притула разом з активістом Сергієм Стерненком за 7 годин зібрали понад 206 000 000 гривень.

Такі ж збори паралельно проводило декілька фондів та безліч малих ініціатив. Тож поки російська пропаганда намагається створити картинку страху та безвиході, українці продовжують вірити в себе, українських воїнів та воїтельок, а головне — у перемогу.