Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Для відновлення бойових спроможностей військові РФ вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка з 1970-х років знаходилась на базах зберігання.
Здебільшого зі складів у напрямку України вирушають артилерійські установки “Мста-С”, “Акація” і “Гвоздика” та реактивні системи залпового вогню “Ураган” та “Град”. Також з арсеналу в Іркутській області були зняті тактичні ракетні комплекси “Точка-У”.
Наразі 215 окрема ремонтно-відновлювальна бригада військ РФ обслуговує цю техніку.
- Також головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белєсков спростовує поширене у західних ЗМІ твердження, ніби ЗСУ мають успіхи завдяки виключно джавелінам і всяким ручним штучкам. Він пише, що перш за все це наслідок системної розбудови артилерії після 15 року.
- Нагадаємо, що вночі, 21 квітня, російські солдати вкотре здійснили обстріли з важкого озброєння по Миколаєву. Внаслідок дій ворожих солдатів 1 людина загинула та ще 2 отримали поранення.
- Вони також обстріляли Зеленодольськ, що в Дніпропетровській області. На деякий час місто лишилося без води та світла.
- За останню добу внаслідок російських обстрілів на Луганщині в Рубіжному та Новодружеську було зруйновано ще 5 будинків. А в Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу.