Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Для відновлення бойових спроможностей військові РФ вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка з 1970-х років знаходилась на базах зберігання.

Здебільшого зі складів у напрямку України вирушають артилерійські установки “Мста-С”, “Акація” і “Гвоздика” та реактивні системи залпового вогню “Ураган” та “Град”. Також з арсеналу в Іркутській області були зняті тактичні ракетні комплекси “Точка-У”.

Наразі 215 окрема ремонтно-відновлювальна бригада військ РФ обслуговує цю техніку.