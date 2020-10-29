Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента.
Засідання скликається “для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни”.
“Змушені констатувати, що останнім часом з’явились ознаки того, що окремі суб’єкти намагаються переглянути ключові частини суспільного договору в Україні, які передбачають нульову толерантність до корупції та будь-якої форми непрозорості в державному управлінні. Це неприпустимо”, – відзначають в пресслужбі.
Зеленський запропонує членам РНБО “обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці країни, та ухвалити відповідні рішення”.
Крім того, глава держави подасть до Верховної Ради як невідкладні “необхідні законопроєкти, які в подальшому запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій”.
“Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб’єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими”, – процитували в пресслужбі заяву Зеленського.
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