Суддя Світлана Волкова, яка сьогодні залишила під вартою колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, була відновлена на посаді через суд і відзначилася скандальними рішеннями.

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 31 серпня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і залишив генерал-лейтенанта Ігоря Павловського під вартою до 28 вересня поточного року, заставу залишено без змін. Про це повідомив адвокат генерал-лейтенанта Ростислав Кравець.

Справу розглядала суддя Світлана Яківна Волкова, яка була звільнена у 2016 році та поновлена на посаді після обрання Володимира Зеленського президентом.

Волкова була призначена президентом Леонідом Кучмою суддею Старокиївського районного суду міста Києва строком на п’ять років. Згодом її було переведено до новоутвореного Печерського районного суду. У 2005 році Верховною Радою України вона була обрана суддею безстроково.

У 2014 році Волкова звільнила з-під варти Дмитра Садовника, підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану командира роти спецпідрозділу “Беркут”.

Садовник був фігурантом справи про розстріл 48 активістів Майдану. Після того, як Волкова застосувала до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, він втік з України. Наразі рішення Волкової скасовано, Садовник заочно заарештований і оголошений в розшук. З’являлася інформація, що він перебуває в Криму і вже отримав громадянство Росії.

Тоді Генпрокуратура відкрила щодо Волкової провадження за неправосудне рішення. Згодом їй оголосили про підозру.

У 2014 році Вища кваліфікаційна комісія суддів відсторонила Волкову. У вересні 2016 року Верховна Рада її звільнила.

Розгляд справи щодо Волкової тривав до 2020 року. Розглядав справу Шевченківський суд. 26 серпня минулого року Волкову було виправдано. Прокурор попросив призначити покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, але суд дійшов висновку про відсутність в діях Волкової складу інкримінованих кримінальних правопорушень.

В жовтні Верховний Суд скасував звільнення судді. Відповідна постанова ВРУ була визнана протиправною через порушення регламенту — суддя не була присутня на засіданні, де розглядали питання про її звільнення.

Після відновлення на посаді Волкова ухвалила ще декілька резонансних рішень. Зокрема, у січні 2020 суддя Волкова винесла рішення на користь Андрія Портнова, голови Адміністрації Президента часів президента-втікача Віктора Януковича. Волкова винесла рішення, яким підтвердила, що Портнов нібито останні 5 років безперервно мешкав в Україні.

У листопаді 2019 року програма “Схеми” займалася підготовкою матеріалу про Андрія Портнова, під час якої здійснювала за ним стеження. Портнов у своєму Telegram-каналі звернувся до журналіста Михайла Ткача та програми, опублікувавши персональні дані водія знімальної групи.

Волкова в серпні 2020 року визнала дії Портнова правомірними: розміщення особистих даних журналістів нібито було предметом суспільного інтересу.

Що відомо про справу проти генерала Павловського?

Державне бюро розслідувань підозрює генерала, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.

7 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі, директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 444 мільйони гривень.

12 липня Печерський суд задовольнив клопотання слідчих і узяв генерала Павловського під варту на два місяці з альтернативною заставою в понад 475 мільйонів гривень.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що сума застави в понад 400 млн – це тортури. На переконання нардепки “ЄС” Вікторії Сюмар, завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини.