Джерело: Zakupki. Prom

Як випливає із документа, станція планує закупити 466 літрів пива (зокрема й безалкогольного) у тарі по 0,5 та 1 л. При цьому середня ціна літра пива в закупівлі становить 42,5 грн, що навіть трохи нижче за ринкову.

Заявки на постачання пива на РАЕС приймаються з 14 до 22 червня. За законом, перемогти повинна компанія, яка запропонує найнижчу ціну.

Очікується, що аукціон пройде 23 червня. Доставити товар на станцію потрібно буде до 29 грудня 2023 року.

Нагадаємо, що районна державна адміністрація Дніпровського району Києва замовила для укриттів 300 шкіряних барабанів для дітей за 890 000 гривень. У системі Prozorro згадану закупівлю зареєстровано під найменуванням “Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог”.

Крім того, у Дніпровському районі Києва для одного з укриттів ще у листопаді 2022 року придбали два комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях, вартість яких становить 1 450 000 гривень.

А у 2023 році Дніпровська районна адміністрація Києва закупила для закладів освіти комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях на загальну суму 1 583 496 гривень.