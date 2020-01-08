Рятувальники знайшли чорний ящик літака Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який розбився 8 січня в Ірані.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters, посилаючись на інформацію іранської державної телекомпанії IRIB.

“Іранські рятувальники виявили чорний ящик українського авіалайнера, який розбився в середу”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.

За попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.