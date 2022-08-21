РЛС COBRA та системи IRIS-T скоро будуть в Україні – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина продовжуватиме постачати Україні "те, що їй потрібно для оборони", зокрема йдеться про РЛС COBRA та системи IRIS-T.

Про це повідомляє видання DW.

Говорячи про заплановані постачання радіолокаційної станції контрбатарейної боротьби COBRA та систем протиповітряної оборони IRIS-T, глава німецького уряду запевнив, що вони “невдовзі будуть” в Україні.

Водночас йшлося і про те, щоб “не допустити ескалації війни”, наголосив Шольц.

Він також заявив про неприпустимість того, щоб РФ диктувала Україні умови, на яких міг би бути укладений мир. Мирне врегулювання можливе лише тоді, коли “Путін, російська держава, будуть готові це прийняти”, сказав він під час виступу з нагоди Дня відкритих дверей федерального уряду. Шольц пообіцяв і надалі опрацьовувати це питання, зокрема в переговорах з російським президентом, “хоч би якими складними вони були”.

Довідка. IRIS-T SLM — зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Розробку завершено у 2014 році.

COBRA — радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби, що здатна визначати позиції артилерійських засобів противника, мінометних батарей, а також саморобних ракетних установок терористичних угруповань.