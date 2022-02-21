Трансляція брифінгу велася на сторінці Офісу президента у Facebook.
Секретар Ради безпеки і оборони оголосив, що засідання РНБО все ще не закрите, робота переводиться на режим 24/7, і Рада буде збиратися у будь-який час доби задля прийняття важливих рішень.
На запитання, чи планує влада розширювати програми для жителів ОРДЛО, які планують переїхати до України, Данілов відповів, що всі зобов’язання щодо біженців виконувалися та виконуються, але за потреби вони можуть розширюватися.
Олексій Данілов заявив, що зараз здійснюється відпрацювання великого масиву документів. Також він підтвердив, що провокації проти України є і, скоріш за все, будуть, особливо інформаційні.
На цьому секретар РНБО попрощався та пішов, додавши, що засідання продовжується.
- Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого визнав незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”.
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