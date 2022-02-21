Секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данилов відвів проміжні підсумки, адже засідання все ще триває та буде готове зібратися в будь-який момент.

Трансляція брифінгу велася на сторінці Офісу президента у Facebook.

Секретар Ради безпеки і оборони оголосив, що засідання РНБО все ще не закрите, робота переводиться на режим 24/7, і Рада буде збиратися у будь-який час доби задля прийняття важливих рішень.

На запитання, чи планує влада розширювати програми для жителів ОРДЛО, які планують переїхати до України, Данілов відповів, що всі зобов’язання щодо біженців виконувалися та виконуються, але за потреби вони можуть розширюватися.

Олексій Данілов заявив, що зараз здійснюється відпрацювання великого масиву документів. Також він підтвердив, що провокації проти України є і, скоріш за все, будуть, особливо інформаційні.

На цьому секретар РНБО попрощався та пішов, додавши, що засідання продовжується.