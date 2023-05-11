Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі гурту.

У центрі сюжету — 14-річний підліток, на ім’я Саша. Його село було під окупацією протягом п’яти місяців. У кліпі зображують зруйновані будинки, школу, сади, воронки від влучань ворожих ракет та снарядів. Передня частина домівки хлопця також була знищена.

Зауважимо, що кліп знімали у Новогригорівці, Миколаївської області.

“Нічого не залишилося. Саша та його родина втратили все”, — йдеться у підписі до відео. Крім того, всі сусіди підлітка загинули, а сам він переховувався в укритті під час обстрілів.

Як зазначають Imagine Dragons, його історія лише одна з тисячі. Він та його родина разом з іншими українцями, які втратили дім мріють його відбудувати.

“Ми залишаємося разом з нашими українськими друзями. Ми любимо та підтримуємо всіх вас. Історія Саші розриває серце, і є тисячі інших, як він, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його родина без світла та інших елементарних комунікацій. Будь ласка, зробіть пожертву на United24”, — наголосили представники гурту.

Нагадаємо, що американський Imagine Dragons стали амбасадорами глобальної благодійної платформи UNITED24.

ДОВІДКА. Imagine Dragons — американський попрок-гурт. Артисти тричі отримували нагороди American Music Award, п’ять разів – Billboard Music Awards, одну нагороду Ґреммі та одну World Music Award. У США продали 12 мільйонів копій платівок гурту та 35 мільйонів по всьому світу.