Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про те, що російська влада продовжує знищувати українців, а кількість “пунктів фільтрації” збільшується щоденно.

Відповідний допис Дмитро Лубінець опублікував на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні він зазначив, що Росія “фільтрує” українських громадян та продовжує безжально знищувати тих, кого російська влада за власною методичкою визнає “невиправними”.

Також він нагадав, що ще у квітні Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру в публічних закликах до геноциду українського народу, а також виготовленні й розповсюдженні матеріалів із такими закликами російському публіцисту Армену Гаспаряну.

І раніше у книзі “Денацификация Украины. Страна невыученных уроков” він закликав провести “денацифікацію” України, зокрема шляхом воєнних дій на її території. Одним із методів знищення українців мали бути саме фільтраційні табори.

Крім того, Дмитро Лубінець зауважив, що у звіті, який був підготовлений Human Rights Watch, про фільтрацію та злочин насильницького переміщення цивільного населення України в Російську Федерацію підтверджуються факти про воєнні злочини, які вчиняє Росія в Україні і які безумовно можуть вважатися злочином геноциду. Звіт був написаний на основі спілкувань з людьми, котрі пройшли жахливі випробування, але змогли вибратися з тимчасово окупованих територій.

Омбудсмен наголосив, що за даними звіту про фільтраційну систему від Лабораторії з гуманітарних досліджень Єльського університету, лише на території Донецької області підтверджено наявність 21 фільтраційного табору.

“На жаль, кількість таких “пунктів фільтрації” збільшується щоденно, а умови проходження стають ще жорсткішими й мільйони українців змушені проходити через знущання і тортури”, – розповів Дмитро Лубінець.

За його словами, фільтраційний пункт створено також у Джанкої, на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Перевірки проходять і ті, хто прямує до вільної території України через Василівку Запорізької області.

“Під час “фільтрації” російські військові шукають тих громадян, які на їх думку загрожують російському контролю над Україною, це й ті, хто дотримується проукраїнських поглядів. Коли російський військовослужбовець знаходить такі факти підтвердження чи людина просто викликає “сумнів” – на неї чекатимуть тортури, зникнення або навіть смерть”, – пояснив уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Крім того, він розповів, що під час фільтраційних заходів російські військові незаконно збирають біометричні дані цивільних осіб, проводять обшуки, допити, затримують, б’ють та катують для отримання потрібної інформації чи просто задля знімання чергової порції пропаганди.

“Вкотре повторюю, що Росія такими діями порушує права людини, міжнародне гуманітарне право, вчиняє злочин проти людяності та злочин геноциду проти українського народу”, – підсумував Дмитро Лубінець.