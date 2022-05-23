Про це йдеться у матеріалі CNN.

“Що буде, якщо ми відріжемо тобі вухо?” – запитали солдати Олександра Вдовиченка. Потім вдарили його по голові. Удари продовжувалися кожного разу, коли його допитувачам – групі російських солдат і проросійських сепаратистів – не подобалися його відповіді, пригадує Олександр. Вони допитувалися про його політичні погляди, плани на майбутнє, ставлення до війни. У нього перевірили документи, зняли відбитки пальців і змусили роздягнутися, щоб перевірити, чи є у нього націоналістичні татуювання чи сліди на тілі від носінням військової амуніції.

“Вони намагалися з нього вибити якісь свідчення”, – розповіла в інтерв‘ю CNN його донька Марія Вдовиченко. Марія сказала, що від ударів по голові під час допиту минулого місяця сильно пошкодили зір її батька.

А от Олександр один з тих, кому “поталанило”. Йому вдалося такий пройти “фільтрацію”.

Коли російські війська почали захоплювати села та міста на сході України на початку березня, почали з‘являтися докази того, що жителів змушують проходити через принизливі перевірки особи та насильницькі допити, перш ніж їм дозволять залишити свої оселі та перебратися на території, які контролюються Україною. Через три місяці війни процес дегуманізації, відомий як фільтрація, став звичною частиною життя під російською окупацією.

CNN поспілкувалися з декількома українцями, які пройшли процес фільтрації у останні два місяці. Багато хто боїться не наважається говорити про це публічно, переймаючися за безпеку родичів і друзів, які все ще не вибралися з територій контрольованих Росією. Усі люди, з якими поспілкувалися CNN, розповідали, що вони зіштовхнулися з погрозами та приниженням. Багато хто був свідком або знає про людей, яких забирали російські війська або солдати-сепаратисти, і які потім безслідно зникали.

Для більшості людей, з якими спілкувалися CNN, процес фільтрації включав перевірку документів, допит, зняття відбитків пальців та обшук. Багато з них були розлучені зі своїми родинами. Чоловіків постійно роздягали та оглядали. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова раніше заявила, що російські війська створили “розгалужену мережу” місць, де українців піддають “фільтрації”. За її словами, такі місця створені “у кожному окупованому українському місті”, і вже понад “37 тисяч громадян” пройшли подібну процедуру.

Микола Рябченко розповів CNN, що втік з Маріуполя в середині березня, коли місто було закритим і людям не дозволяли пересуватися.

“Ми знайшли спосіб уникнути блокпостів і приїхали в Нікольське й пробули там пару тижнів. Я запитував усіх, кого зустрічав, як вибратися, і вони казали, що фільтрація є обов‘язковою”, – зазначив він.

Інформаційні стенди, які були розміщені в Маріуполі після того, як російські війська захопили місто, не залишають жодних сумнівів: “Евакуація може бути проведена за наявності документа, що підтверджує проходження процедури фільтрації”. CNN бачили фотографію такого оголошення, зроблену людиною, яка втекла з міста.

“Щоб вільно пересуватися містом усі мають пройти фільтрацію – як чоловіки, так і жінки”, – розповіла CNN 20-річна Карина, мешканка Маріуполя, прізвище якої через міркування безпеки ми не називаємо. Їй вдалося втекти з Маріуполя, але її батько, який ще не пройшов фільтрацію, все ще там.

Через місяць після того, як його схопили російські солдати на вулиці в Маріуполі, він все ще утримується в “приймальнику” (як це називає самопроголошена сепаратистська Донецька Народна Республіка (ДНР) у школі в Безіменному – це населений пункт в 32 кілометрах на схід від Маріуполя.

Захоплене сепаратистами Безіменне використовувалося російськими військами як пункт перевірки біженців з Маріуполя та прилеглих районів. У трьох окремих заявах, опублікованих минулого тижня, територіальна оборона ДНР повідомила, що майже 1000 евакуйованих з Маріуполя за три дні доставлено до Безіменного. Зазначається, що станом на 17 травня “фільтрацію” там пройшли понад 33 тисячі осіб.

Раніше цього місяця міністерство оборони РФ оприлюднило відео, на якому видно, як евакуйовані з Маріуполя на автобусах прибувають до фільтраційного табору за містом. Міністерство оприлюднило відео не вказавши, куди були доставлені біженці та коли відбулася евакуація. CNN вдалося відстежити геолокацію кадрів відео, і з них видно, що переселенці були доставлені в Безіменне. Крім того, супутникові знімки від Maxar Technologies показали, що наметове містечко споруджене в захопленому сепаратистами Безіменному ще в березні.

Батько Карини стверджує, що умови там жахливі.

“Дехто спить на підлозі, комусь більше пощастило [і вони сплять] на стільцях, а комусь ще більше пощастило мати матраци у спортзалі. Немає можливості помитися і немає нормального туалету. Усі хворіли, бо було занадто холодно, щоб спати на підлозі”, – наголосила Катерина.

За словами батька Карини охорона центру відмовилася надавати ліки людям, які там утримуються. Їм згодовують розведену юшку та подібний до тюремного харч, зготований на польовій кухні.

Уповноважена з прав людини Денісова зазначила, що Безіменне, де утримується батько Карини, це лише один з кількох подібних закладів, створених в Донецькій області. За її словами, російські війська організували подібні фільтраційні табори в Докучаєвську, Микільському, Мангуші, Безіменному та Ялті. Вона звинуватила РФ у використанні таборів для затримання та “знищення” будь-яких “посадовців, військовослужбовців та добровольців сил територіальної оборони, активістів та будь-кого з тих, хто видається їм небезпечним”.

Марія Вдовиченко розповіла CNN, що солдати шукали україномовних, українську символіку, татуювання, додавши, що військові перевірили її телефон, але нічого компрометуючого не знайшли.

“Ми видалили все, тому що люди в черзі сказали, що можуть дивитися все – контакти, наприклад, вони можуть подзвонити на якісь ваші контакти – і фотографії… Для кожного українця це нормально мати фотографії у вишиванці, або з прапором, або біля пам‘ятника Шевченку. Я граю на бандурі, я видалила ці фото і видалила свої профілі в соцмережах”, – пояснила Марія.

Майкл Карпентер, представник США у ОБСЄ, заявив минулого місяця, що з‘явилася достовірна інформація про те, що “російські сили збирають місцеве цивільне населення в цих районах, утримуючи їх в таборах і жорстоко допитуючи їх на предмет зв‘язків із законним українським урядом чи незалежними ЗМІ”. Виступаючи минулого тижня, Карпентер зазначив, що численні свідчення очевидців говорять про те, що “фільтрація” не обходиться без побиття та катувань людей, і проводиться, аби виявити їхню лояльність своїй власній українській державі.

Маріупольська міська рада звинуватила російські війська у використанні фільтраційних таборів для вистежування свідків будь-яких “звірств”, скоєних російськими військами під час боїв за місто. CNN не змогли перевірити це твердження. Кремль заперечує використання фільтраційних таборів задля приховування правопорушень та переслідувань цивільних жителів Маріуполя. Самопроголошена “ДНР” спростувала звинувачення української влади в незаконному затриманні, фільтрації та жорстокому поводженні з громадянами України та заявила, що “ті, хто прибуває до так званих приймальних пунктів, належним чином там харчуються та отримують медичну допомогу”.

Карина розповіла, що, зі слів її батька, більшість чоловіків у таборі поняття не мають, за що їх там тримають.

“Їм сказали, що фільтрація триватиме максимум один-два дні, і що це необхідно, щоб перевірити, чи брали вони участь у бойових діях. Вони перебувають там з 12-го квітня і не знають, коли їх звільнять”, – заявила вона.

Ця невизначеність перетворює процес фільтрації на жахливе випробування для людей. Більшість не мають уявлення, чого їм чекати далі. Сторінки в українських соціальних мережах для людей, які застрягли в підконтрольних РФ регіонах, або їхніх сімей, які їх шукають, засипані питаннями щодо фільтрації.

Яна виїхала з Бердянська, що на півдні України, до родичів у Ростові в РФ, бо це було єдине місце, куди, за її словами, вона змогла потрапити. Яна зазначила, що процес видається абсолютно довільним. Вона попросила CNN не розголошувати її прізвище, побоюючись переслідувань.

“Близькі друзі розповіли мені, що вони стояли в черзі на фільтрацію шість днів, ночували в машинах, і все ж деякі її швидко пройшли. Не знаю чому – мабуть, це залежить від того, на кого ви попадете”, – повідомила вона.

До війни Євген Тузов був інструктором з бойових мистецтв у Маріуполі. Зараз він проводить більшу частину свого часу, намагаючись організувати транспорт для людей, які застрягли в окупованому РФ місті та прилеглих районах і хочуть виїхати на підконтрольні Україні території. Він також сказав CNN, що процес фільтрації на контрольно-пропускних пунктах на дорогах, що ведуть з Маріуполя – за його словами, їх було щонайменше 27 – виглядає непослідовними.

“Все залежить від зміни. Комусь щастить, а хтось попадає на гімнюків. Люди з “ДНР” найогидніше – вони неохайні, іноді вже вранці напідпитку, і поводяться жахливо. Ти бачиш чоловіка років 50-60 і по його обличчю видно, що він постійно п‘є”, – наголосив Євген.

На супутникових знімках Maxar від 22 березня видно наметове містечко в Безіменному. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у понеділок, що російські війська облаштували п’ять фільтраційних пунктів по всьому місту, маріупольцям потрібно пройти цю процедуру, щоб отримати сертифікат на пересування містом, додавши: “якщо це не гетто, то я не знаю, як це ще назвати”.

Яна розповіла, що її батькам довелося пройти фільтрацію в лікарні в Донецьку, куди їх відправили після поранення, оскільки вони перед цим понад два тижні ховалися у сховищі в Маріуполі без жодної медичної допомоги.

“Прийшли люди з якоїсь спецслужби, взяли відбитки пальців, сказали, що це фільтрація, такі правила в ДНР”, – сказала вона.

Яна розповіла, що коли вони з чоловіком виїхали, їм довелося пройти майже 20 блокпостів.

Тузов розповів, що волонтери його транспортної служби теж мали подібний досвід. Деякі проходили детектор брехні, і, наскільки йому відомо, щонайменше 30 з них були затримані. Йому зараз невідома доля затриманих. Раніше CNN повідомляли, що деяких з тих, кого затримали під час фільтрації, зрештою відправляють до РФ.

Марія Вдовиченко розповіла, що вона та її родина – батьки та молодша сестра – чекали в Новій Ялті близько 20 днів, перш ніж їм дозволили пройти процес фільтрації.

“Нам сказали, що без цього ми не зможемо вибратися. Вони [сказали], що просто перевірять документи та телефони, і ми підемо. Але це виявилось не так просто, як вони спочатку пообіцяли”, – розповіла вона CNN. Вона сказала, що сім‘я стояла в черзі два дні і дві ночі, та їм не дозволяли виходити з автомобіля.

Зрештою Марію та її батька відвели до невеликої дерев‘яної споруди приблизно за 200 метрів від черги. Її молодшій сестрі та матері, яка не могла ходити, наказали залишитися в автомобілі.

“Військові розмовляли між собою. Страшно було слухати, що може статися з людьми, які не пройшли фільтрацію. Я запам’ятаю це назавжди”. Вона почула, як один із солдатів, які охороняли це місце, сказав: “Я вбив 10 і далі не рахував”.

Звіти, які надходять з цих установ, шокували міжнародну спільноту, і ця практика стала однією з причин відсторонення РФ від Ради ООН з прав людини у квітні. Попри обурення, свідчення з місця, покази тих, кому вдається вибратися, і заяви самої сепаратистської влади показують, що з того часу РФ лише посилила використання фільтрації.

Це відбувається не вперше. Під час війни в Чечні російські війська теж використовували фільтраційні табори, щоб відсортувати цивільне населення від повстанців. Відома російська журналістка Анна Політковська збирала свідчення жителів Чечні, яких утримували в таких центрах, викриваючи жорстокі методи допитів, катувань та порушень прав людини. Її вбили у в власній московській квартирі у 2006 році.