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Росія грає на страхах Заходу з допомогою Запорізької АЕС – Інститут вивчення війни

Протягом 6 серпня російські та українські сили обмінялися звинуваченнями в небезпечному обстрілі окупованої Росією Запорізької атомної електростанції (АЕС) 6 серпня. На думку ISW, російські війська використовують ЗАЕС, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні.

Неділя, 7 серпня 2022, 07:55
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Про це інформує Інститут вивчення війни.

Президент України Володимир Зеленський засудив імовірний російський обстріл як “відкритий, зухвалий злочин” і “акт тероризму”. Він закликав міжнародну спільноту визнати Росію державним спонсором тероризму та ввести санкції проти російської атомної промисловості.

Обидві сторони стверджували, що обстріл спричинив пожежу на водневій станції на заводі.Призначений Росією голова Запорізької обласної окупаційної адміністрації Євген Баліцький 5 серпня заявив, що українські війська “вирішили поставити всю Європу” на межу ядерної катастрофи, обстрілявши АЕС.

Глава Запорізької ОДА Олександр Старух 6 серпня заявив, що російські війська намагаються “спровокувати” українців на обстріл АЕС, щоб змусити Захід не збирається надавати зброю Україні.

Російське опозиційне видання повідомило, що російські війська зберігають вибухівку та боєприпаси навколо АЕС. 5 серпня The Insider повідомило, що близько 2 серпня російські війська замінували машинну залу енергоблока 1 АЕС. Окреме джерело видання стверджувало, що близько 500 російських військових, а також бронетранспортери та зенітні установки були розміщені на території заводу і що російські війська замінували територію навколо заводу. Друге джерело повідомило, що російські сили “зберігають міни та боєприпаси в безпосередній близькості від енергоблоків, під естакадами, а частина боєприпасів зберігається всередині енергоблоку”. Друге джерело не впевнене, “чи енергетичний блок був видобутий або просто використовується для зберігання вибухівки”.  В Insider повідомили, що російські війська встановили ракетні батареї “Град” поблизу села Водяне, приблизно за 4 км від реакторів АЕС (і приблизно за 2 км від блоків зберігання відпрацьованого палива на станції). 

У середині липня українські канали та офіційні особи повідомили, що російські війська обстрілюють Нікополь — українське місто, розташоване на іншому березі річки від АЕС — з-за атомних реакторів Запорізької АЕС. Згодом Південне військове командування України повідомило, що 5 і 6 серпня російські війська регулярно обстрілювали Нікополь із ракет “Град”, у результаті чого було пошкоджено 47 будинків. 

За оцінкою ISW, що російські війська, ймовірно, використовують АЕС, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, намагаючись принизити бажання Заходу надати військову підтримку українському контрнаступу, а також ефективно використовувати АЕС як ядерний щит для запобігання українським ударам по російських силах і техніці. 

Теги: АЕС, бойкот російської культури, війна, Запорізька АЕС, Інститут вивчення війни

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