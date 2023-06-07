Аналітики Інституту вивчення війни. коментуючи підрив Каховської ГЕС зауважили, що попри намагання РФ покласти вину на Україну, саме Росії знищення дамби було вигідним у спробі ускладнити майбутній контрнаступ ЗСУ.

Джерело: ISW

Фахівці наголосили, що не мають чітких даних про те, що відбулось на Каховській ГЕС, тому не можуть незалежно визначити відповідального за інцидент.

Однак зважаючи на заяви низки офіційних осіб, зокрема зі США та Європи, а також на оцінки ISW від жовтня 2022 року, саме росіяни мають більший і чіткіший інтерес у затопленні нижньої течії Дніпра, попри пошкодження їхніх власних підготовлених оборонних позицій і сил.

21 жовтня 2022 року ISW оцінювало, що Україна не має матеріального інтересу в підриві дамби, і вказувало, що 80 населених пунктів ризикують затопити.

6 червня 2023 року українські чиновники підтвердили, що 80 населених пунктів ризикують опинитись під водою внаслідок збитків.

ISW також оцінив, що Росія може використати повінь, щоб розширити річку Дніпро та ускладнити українські спроби контрнаступу через і без того складну водну структуру.

Російські джерела висловили сильну та явну стурбованість щодо можливості того, що Україна готувалася перетнути річку та здійснити контратаки на східному березі Херсонської області.

Наявні відеозаписи від 6 червня, підтверджені заявами російських мілблогерів, свідчать про те, що повінь змила українські позиції біля берега Дніпра та змусила українські формування евакуюватись під обстрілом російської артилерії [34].

“На цей час ISW не може дати остаточної оцінки відповідальності за інцидент 6 червня, але вважає, що баланс доказів, міркувань і риторики свідчить про те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу”, – резюмували фахівці.

Підрив Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.